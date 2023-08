Confirmado! Governo anuncia fim do consignado do FGTS e trabalhadores ficam em CHOQUE

Numa reviravolta de grande impacto para os direitos trabalhistas, o Governo Federal assumiu o compromisso de promover uma série abrangente de reformas. No centro dessa transformação encontra-se a decisão de encerrar o sistema de consignação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Essa proposta de eliminação do consignado do FGTS recebeu respaldo do Ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho. Ele justifica essa mudança como uma estratégia alternativa para salvaguardar os recursos do fundo.

Vale apontar ainda que, este momento representa o desenlace iminente do sistema de consignação do Fundo de Garantia, estando em consonância com os objetivos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do próprio Ministro Marinho.

À medida que a fase de implementação se aproxima, os especialistas do Governo Federal estão intensamente engajados na formulação da alternativa mais adequada para substituir o sistema atual.

Além disso, a equipe está focada em desenvolver uma solução que se alinhe às necessidades e aspirações tanto dos trabalhadores quanto do sistema econômico mais amplo.

Para você entender melhor sobre as políticas recentes envolvendo as mudanças do FGTS, organizamos essa leitura completa. Reunimos aqui todas as informações disponibilizadas sobre o fim do consignado para você esclarecer as suas dúvidas relacionadas.

Entenda como funciona o sistema de consignado do FGTS

O funcionamento do empréstimo consignado utilizando o fundo como garantia é um processo direto e vantajoso para os trabalhadores.

Basicamente, aqueles que possuem uma conta no FGTS e estão empregados podem aproveitar até 10% do saldo disponível como garantia para operações de crédito consignado. Além disso, têm a opção de utilizar a totalidade do valor da multa paga pelo empregador.



Para acessar essa facilidade, o trabalhador precisa entrar em contato com uma instituição financeira parceira, que tenha um acordo prévio com o seu empregador.

Este passo inicial é crucial para permitir a análise das margens consignáveis disponíveis ou, se necessário, para reservar os valores que serão solicitados.

É importante destacar que o valor reservado, limitado a até 10% do saldo, fica bloqueado para outras transações enquanto a operação de empréstimo estiver em andamento ou até que a garantia seja efetivada.

Contudo, vale ressaltar que essa reserva não impede que o trabalhador utilize o restante do seu FGTS para outras finalidades.

Ademais, uma informação crucial: no caso de encerramento do contrato de trabalho sem justa causa, por culpa recíproca ou por força maior, a Caixa Econômica Federal é notificada sobre quaisquer empréstimos consignados que tenham sido realizados com o FGTS como garantia.

Dessa forma, essa medida visa possibilitar a execução da garantia em situações onde o pagamento do empréstimo possa ser comprometido devido à perda do emprego.

Quem está elegível para realizar os saques do Fundo de Garantia?

Diversos grupos de trabalhadores têm a possibilidade de realizar saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), abrangendo uma ampla gama de situações profissionais.

Isso engloba perfis, como por exemplo, trabalhadores rurais, contratados temporariamente e empregados domésticos.

Além disso, estão inclusos também condutores que atuam em plataformas de transporte, como motoristas de aplicativos de transporte, como Uber, e entregadores.

As elegibilidades para os saques do FGTS são baseadas em diferentes circunstâncias, entre as quais se destacam:

Dispensa sem justa causa: Trabalhadores que foram dispensados do emprego sem que houvesse uma razão legítima podem acessar o Fundo de Garantia para suprir necessidades financeiras durante o período de transição para uma nova ocupação;

Aquisição da residência própria: A utilização do fundo para aquisição de um imóvel residencial é uma opção disponível também. Com isso, facilita-se que os trabalhadores realizem o sonho da casa própria;

Aposentadoria: Os recursos do FGTS também podem ser acessados quando o trabalhador atinge o período de aposentadoria. Dessa forma, auxiliando na construção de uma base financeira sólida para essa fase da vida;

Doença grave: Em situações de saúde delicadas, onde o trabalhador é diagnosticado com uma doença grave, é possível solicitar o saque do FGTS para auxiliar no custeio de despesas médicas e necessidades adicionais.

Enfim, essas situações exemplificam alguns dos requisitos nos quais os trabalhadores podem se enquadrar para realizar saques do Fundo de Garantia. Proporcionando assim, um suporte financeiro significativo em momentos cruciais de suas vidas profissionais e pessoais.