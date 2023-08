Confirmado! GOVERNO bate o martelo e confirma queda da taxa de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em entrevista no programa Bom Dia, Ministro que a taxa de juros do cartão de crédito rotativo terá uma queda significativa. No entanto, ele ressaltou que as taxas ainda permanecerão altas até que o governo chegue a um consenso com os bancos e estabeleça um “sistema mais saudável” para o setor financeiro.

Queda Gradual dos Juros

Haddad afirmou que a redução dos juros do cartão de crédito será gradual, mas significativa. Ele explicou que, mesmo com a queda expressiva, as taxas permanecerão altas por algum tempo, até que seja concluída uma transição para um sistema bancário mais equilibrado e benéfico para os consumidores.

“Vai cair. Quando eu falo gradualmente, não é que vai cair de 430% para 420%. Vai cair muito, mas, mesmo caindo muito, vai continuar alto por um tempo até a gente cumprir uma transição. O que vamos contratar no sistema bancário é uma transição para um sistema que seja mais saudável do que esse.”

Benefícios da Estabilidade Econômica

Durante a entrevista, Haddad destacou as medidas adotadas pelo governo para estabilizar a economia, incluindo a redução da inflação. Segundo o ministro, essas ações criaram um ambiente propício para a queda dos juros.

“Está todo mundo trabalhando na mesma direção, para arrumar a casa. Ao arrumar a casa e tendo esses benefícios – queda da inflação, queda do dólar -, tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Hoje, o mercado está pendendo mais para 0,5 do que para qualquer outro número.”

Programa de Renegociação de Dívidas

Haddad também fez um balanço do programa de renegociação de dívidas chamado “Desenrola”. De acordo com o ministro, quase R$ 3 bilhões em dívidas já foram renegociadas até o momento. Ele estima que esse valor poderá chegar a R$ 50 bilhões até o final do ano. A partir de setembro, o programa entrará na fase de renegociação de dívidas de serviços, lojas e contas básicas, como água e luz.

Ademais, a queda das taxas de juros do cartão de crédito rotativo é uma medida aguardada pelos consumidores brasileiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que essa redução será significativa, mas gradual. Ele ressalta a importância de uma transição para um sistema financeiro mais saudável e equilibrado, que beneficie tanto os bancos quanto os consumidores.



Além disso, Haddad destaca os benefícios da estabilidade econômica, como a queda da inflação, que contribuem para a diminuição das taxas de juros. O programa de renegociação de dívidas “Desenrola” também é uma iniciativa do governo para auxiliar os brasileiros a quitarem suas dívidas de forma mais acessível e flexível.

Aguardamos ansiosos pela concretização dessas medidas e pela efetiva redução das taxas de juros do cartão de crédito rotativo, proporcionando um ambiente financeiro mais favorável aos consumidores do país.