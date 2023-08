Confirmado! ITAÚ lançou um novo recurso muito esperado e clientes COMEMORAM

O Itaú, reconhecendo a importância de atender às necessidades de seus clientes, está trazendo uma novidade revolucionária: a Carteira Automatizada.

Com o uso da mais avançada tecnologia, essa nova função foi desenvolvida para ser a grande aliada de investidores em todos os segmentos, tornando-se uma resposta efetiva a uma demanda há muito tempo solicitada pelos usuários do banco.

A gestão de um portfólio de investimentos pode ser uma tarefa complexa e desafiadora, especialmente quando se busca equilíbrio e estratégia para manter os ativos adequados aos cenários financeiros em constante mudança.

Para muitos investidores, encontrar o caminho certo nesse ambiente dinâmico tem sido uma busca contínua e, às vezes, até desestimulante.

Contudo, com esse novo recurso, o Itaú visa simplificar essa jornada e fornecer uma solução que facilita a vida dos investidores.

Ao combinar a expertise do banco com tecnologia de ponta, a funcionalidade irá automaticamente balancear e ajustar o portfólio de acordo com as oscilações do mercado e as mudanças nos cenários econômicos.

Dessa forma, os clientes podem contar com uma gestão mais inteligente e eficiente, permitindo que foquem em suas metas financeiras sem se preocupar com a constante monitoração e rebalanceamento dos seus ativos.

Para os que acompanham o mercado financeiro de perto, é inegável a relevância dessa novidade. Então, se você quer conhecer melhor essa ferramenta, vem com a gente nesse texto.

Conheça melhor a Carteira Automática do Itaú



Esta funcionalidade inovadora foi cuidadosamente desenvolvida com o objetivo de tornar a jornada de investidores mais simples e descomplicada.

Assim, permitindo-lhes seguir as recomendações dos times de especialistas e analistas do Itaú Unibanco e do Itaú BBA de forma mais acessível.

A Carteira Automatizada é especialmente voltada para clientes interessados em aplicações em Renda Variável, que desejam aproveitar as oportunidades do mercado.

Porém, talvez não se sintam totalmente confiantes em realizar individualmente as alocações e acompanhar constantemente as mudanças nas posições.

Agora, com essa solução, os clientes têm a oportunidade de seguir estratégias recomendadas por profissionais altamente qualificados e experientes. Dessa forma, evitam de tomar decisões complexas por conta própria.

Uma das principais vantagens dessa nova ferramenta é a automação das mudanças e atualizações de ativos recomendados. Isso significa que os ajustes necessários nas carteiras dos investidores serão realizados automaticamente.

Segundo Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú Unibanco, a nova função possui duas finalidades distintas.

Em primeiro lugar, atua como um ponto de partida para clientes que desejam começar a investir neste mercado. Adicionalmente, é direcionada a indivíduos com pouco tempo para gerenciar suas transações e acompanhar o mercado, permitindo que eles sigam as recomendações da equipe de pesquisa do Itaú.

“Um grande diferencial desse serviço no Itaú é que o rebalanceamento se dará apenas quando fizer sentido dentro das condições de mercado – e não obrigatoriamente em certa periodicidade. Dessa forma, evitamos custos desnecessários de corretagem para os investidores, e respeitamos nossa cultura de centralidade no cliente”, pontua Claudio Sanches.

Por fim, vale ainda mencionar que, os clientes têm a possibilidade de aderir a esse serviço a qualquer momento durante o mês.

Modalidades disponíveis

O Itaú BBA, no âmbito de suas estratégias de investimento, já disponibilizou duas carteiras automatizadas. Uma delas é a chamada “Top 5”, que reúne as cinco principais ações selecionadas pela equipe de Research do banco.

Essa carteira é focada na busca de valorização e performance dos ativos, tendo alcançado uma rentabilidade expressiva de 31,55% ao longo do ano de 2022.

A segunda carteira é denominada “Carteira Dividendos”, composta por cinco ações de empresas que apresentam altos índices de distribuição de dividendos (dividend yield) e com expectativa de geração de caixa.

Essa opção é voltada para investidores interessados em um portfólio de renda. Desde sua criação, em janeiro de 2012, a Carteira Dividendos acumulou uma performance de 332%, comparada ao desempenho do índice Ibovespa, que ficou em 108% no mesmo período.

Por fim, vale ainda ressaltar que, a Carteira Automatizada exige um montante mínimo de R$ 10 mil, distribuído de forma igual entre 5 ações recomendadas.

Assim, a cada processo de rebalanceamento, além das eventuais alterações nas ações que entram e saem, as posições dessas ações são ajustadas para manter um percentual uniforme entre elas.