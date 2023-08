CONFIRMADO! MEGA-SENA acumula de novo e pode pagar R$60 MILHÕES neste sábado (05/08); veja como jogar

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, com prêmios milionários que despertam o sonho de muitos apostadores. No último sorteio, realizado na quarta-feira (2), ninguém acertou as seis dezenas, o que resultou no acúmulo do prêmio para o próximo concurso.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor acumulado para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado (5), é de incríveis R$ 60 milhões.

Os números sorteados

Os números sorteados no último concurso foram: 03 – 14 – 36 – 42 – 43 – 44. Essa sequência de números foi revelada após o sorteio, deixando muitos apostadores na expectativa de conquistar o prêmio máximo.

Premiação para os acertadores

Embora ninguém tenha acertado todas as seis dezenas, 83 apostas conseguiram acertar cinco números e serão premiadas com o valor de R$ 56.735,82 cada uma. Além disso, 6.354 bilhetes acertaram quatro números e receberão o prêmio de R$ 1.058,74 cada um.

Como apostar na Mega-Sena

Apostar na Mega-Sena é simples e pode ser feito de diferentes maneiras: tanto nas casas lotéricas físicas como também por meio do site e aplicativo oficial das Loterias Caixa. A seguir, explicaremos como realizar sua aposta em cada uma das opções disponíveis.

Apostando pelo site



Você também pode gostar:

Acesse o site Loterias Online Confirme se você tem mais de 18 anos e clique em “acessar” no canto superior direito. Caso seja seu primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça login utilizando seu CPF e senha. Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena , clique no ícone “Aposte Agora!”. Escolha as dezenas que deseja apostar. Informe se deseja apostar com mais números e ativar a surpresinha e/ou a teimosinha. Após selecionar todas as opções desejadas, clique em “colocar no carrinho”, localizado logo abaixo. Caso o valor total da compra seja superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, no lado direito. Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra. Após o sorteio, acesse o site, faça login e clique em “minha conta”. Em seguida, clique em “apostas” e depois em “conferir apostas”. Caso você tenha ganhado, aparecerá o prêmio que receberá e os procedimentos para a retirada.

Apostando pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS. Após a introdução, faça login ou cadastre-se. Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”. Selecione as dezenas desejadas e informe se deseja usar mais números e ativar a teimosinha e a surpresinha. Ao finalizar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas” na parte inferior da tela. Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Caso não tenha atingido esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Após finalizar, clique em “carrinho de apostas”. Confira as apostas e, se estiver tudo certo, clique em “avançar para a forma de pagamento”. Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”. Depois do sorteio, acesse o aplicativo, abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo, e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área, aparecerá se você ganhou ou não.

Apostando pelo Internet Banking

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha Clique em “loterias”. Escolha a Mega-Sena e, em seguida, clique em “apostar” (o limite diário para essa forma de aposta é de R$ 500, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas). Selecione a quantidade de números do seu jogo, podendo escolher de 6 a 9 números por cartela. Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”. Se desejar, repita essa operação para completar três jogos e, em seguida, clique em “finalizar”. Digite os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento. Após finalizar, retorne à tela inicial das loterias e clique em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.

Probabilidade de acerto na Mega-Sena

A probabilidade de acerto na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números jogados. Na aposta simples, com seis números, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em mais de 50 milhões. Já na aposta com sete números, que custa R$ 35, a probabilidade sobe para 1 em 7,1 milhões.

Ademais, a Mega-Sena continua acumulada e pode pagar o incrível prêmio de R$ 60 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (5). Se você deseja tentar a sorte e concorrer a essa bolada, não deixe de fazer sua aposta. Lembre-se de conferir os números sorteados e verificar se você foi um dos sortudos a acertar os números premiados. Boa sorte!