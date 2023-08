Confirmado! NUBANK libera nova FUNCIONALIDADE para os seus clientes que é válida por 24 horas!

A Nubank, o maior banco digital do Brasil, continua sua missão de proporcionar soluções práticas e seguras para seus clientes.

Em mais uma iniciativa inovadora, a empresa apresenta uma nova ferramenta que certamente agradará os usuários do roxinho. A partir de 7 de agosto, os usuários do Nubank poderão desfrutar de uma forma ainda mais segura para efetuar suas compras pela internet.

A novidade consiste em um cartão de crédito virtual temporário, projetado para expirar automaticamente após 24 horas de uso. Essa funcionalidade pioneira garante uma camada extra de proteção, especialmente em transações pela internet.

Com o cartão virtual, os clientes podem efetuar pagamentos sem expor os dados de seu cartão físico, minimizando significativamente os riscos associados a fraudes e atividades maliciosas.

A praticidade é outro ponto positivo desse serviço, pois os usuários poderão gerar rapidamente um novo cartão virtual sempre que desejarem fazer uma compra online.

Além disso, caso o cartão virtual seja utilizado em um site suspeito ou não confiável, os dados serão inválidos após o período de 24 horas, proporcionando ainda mais segurança e tranquilidade.

Em um cenário cada vez mais digital, em que as compras online se tornaram rotina para muitas pessoas, a segurança das transações é uma prioridade essencial.

Com o lançamento do cartão de crédito virtual temporário, o Nubank está mais uma vez revolucionando o mercado financeiro, proporcionando aos seus clientes a tranquilidade de realizar suas compras online com a máxima segurança.

Informações gerais sobre essa nova funcionalidade



A opção de criar cartões temporários oferecida pelo Nubank apresenta algumas restrições e vantagens importantes.

Esses cartões temporários não podem ser usados em carteiras digitais e não são recomendados para compras recorrentes devido ao fato de que expiram após 24 horas, e quaisquer compras tentadas após esse período serão negadas.

Apesar dessa limitação de tempo, assim como os demais cartões físicos ou virtuais, o cliente terá a possibilidade de acessar um histórico completo de transações dos cartões temporários criados. Isso permite ao usuário manter um controle detalhado dos gastos e rastrear todas as compras efetuadas.

É relevante destacar que todas as compras realizadas com o cartão temporário serão incluídas na fatura do Nubank, juntamente com as compras feitas com o cartão físico e outros cartões virtuais.

Dessa forma, o cliente pode gerenciar facilmente todas as suas despesas a partir de uma única fatura.

Após a criação do cartão temporário, o cliente terá a facilidade de verificar o tempo restante para utilizá-lo na tela de gerenciamento do cartão. Quando o cartão expirar, o sistema automaticamente o exclui e, adicionalmente, o usuário será notificado sobre a exclusão.

Essa funcionalidade de cartão temporário oferecida pelo Nubank pode ser útil em situações específicas, como compras online de curto prazo ou para fins de segurança ao compartilhar informações de pagamento.

Todavia, é importante ter em mente suas limitações e o período restrito de utilização para garantir uma experiência tranquila e eficiente com esse recurso.

Como criar um cartão de crédito virtual do Nubank?

Facilitando a vida dos usuários, o processo para criar um cartão virtual temporário do Nubank é rápido e descomplicado. Siga os simples passos abaixo para ter o seu cartão virtual em mãos:

Acesse a tela inicial do aplicativo e clique na opção “Meus cartões”; Em seguida, selecione a alternativa “Criar cartão virtual temporário”; Digite sua senha de 4 dígitos, garantindo a proteção e a privacidade das suas informações; Toque em “Ver dados do cartão” e insira novamente sua senha para acessar os detalhes do cartão virtual temporário do Nubank.

Após a conclusão desses passos, o cartão virtual temporário estará pronto para ser usado. Vale ressaltar que, por questões de segurança, esse cartão será automaticamente excluído após 24 horas. No entanto, não se preocupe, pois você receberá uma notificação informando sobre essa exclusão.

Enquanto o cartão estiver ativo, você pode acompanhar o tempo restante até sua exclusão na página “Meus cartões”. Essa funcionalidade é uma maneira prática de garantir que você esteja sempre ciente do período de utilização do cartão temporário.