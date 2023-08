CONFIRMADO! PIX do Bradesco passará por grandes mudanças e vai impactar clientes

Em uma reviravolta impactante no universo das transações financeiras, o Bradesco está se preparando para introduzir mudanças substanciais em seu serviço de Pix.

Pix do Bradesco passará por transformações significativas para reforçar segurança

De forma sucinta, essas mudanças têm o intuito de amplificar a segurança nas transações Pix, ao mesmo tempo que buscam deter tentativas de golpes e atividades fraudulentas. Confira a inovadora iniciativa do Bradesco.

BIA: a evolução da Inteligência Artificial do Bradesco

No âmbito dessa transformação, a Inteligência Artificial Bradesco (BIA) assume um papel central. Em suma, a BIA, uma IA desenvolvida pelo banco, ganhou destaque desde seu lançamento em 2016, ao fornecer informações cruciais como saldos, extratos, comprovantes e informes de rendimentos para os clientes. Contudo, o Bradesco agora está expandindo suas capacidades.

De modo geral, a BIA já demonstrou sua eficácia no campo da segurança de transações financeiras, conforme observado por José Gomes Fernandes, diretor de Segurança Corporativa do Bradesco. Isso porque a IA é capaz de se comunicar diretamente com os clientes por meio do aplicativo do banco, utilizando tanto comandos de voz quanto textos para facilitar a interação.

Ampliando a proteção com a BIA no Pix

Uma das inovações mais notáveis trazidas por essa atualização é a capacidade da BIA de interagir com os clientes via WhatsApp. No entanto, a IA agora se torna um importante recurso de confirmação de operações Pix suspeitas.

Desse modo, isso significa que, quando uma operação levantar suspeitas de fraude, a BIA entrará em contato com o cliente para confirmar a autenticidade da transação, fortalecendo assim a proteção dos usuários contra golpes cibernéticos.



Você também pode gostar:

IA na análise de mercado e tomada de decisões

O Bradesco já está bem imerso na utilização da Inteligência Artificial para otimizar suas operações. Um exemplo notável é o uso da IA para análise de mercado, ilustrado pelo programa ChatGPT, que foi adotado em maio deste ano.

De modo geral, esse tipo de IA generativa tem conquistado uma posição proeminente no mundo empresarial, proporcionando insights valiosos. Um caso recente evidencia a habilidade do banco em interpretar informações complexas com a ajuda da IA.

O Bradesco empregou a IA para analisar atas do Comitê de Política Monetária (Copom) e identificar tendências. Dessa forma, essa análise é um componente crucial para determinar as posturas do Banco Central em relação à inflação e à taxa de juros, embasando decisões estratégicas do Bradesco.

Mudanças que refletem comprometimento e inovação

As mudanças no serviço de Pix do Bradesco refletem o compromisso contínuo do banco com a segurança e a inovação. Visto que ao adotar a BIA para verificar e confirmar operações suspeitas, o Bradesco está garantindo uma camada adicional de proteção aos seus clientes, mitigando riscos associados a transações fraudulentas.

Além disso, a utilização da IA para análise de mercado reforça a posição do Bradesco como um player ágil e informado no cenário financeiro. Desse modo, o banco demonstra estar à frente da curva, explorando as possibilidades trazidas pela IA para melhor entender e reagir às complexidades do mercado atual.

Importantes mudanças no Pix do Bradesco

Em resumo, as transformações que o Bradesco está implementando em seu serviço de Pix, com a participação central da BIA, destacam o papel vital da IA na proteção financeira e na tomada de decisões informadas.

Certamente, isso sinaliza uma abordagem proativa e visionária do banco para enfrentar os desafios em constante evolução do cenário financeiro moderno. A tecnologia deve ser utilizada para a elevação da segurança do usuário do Pix de outras ferramentas. Haja vista, o volume de golpes e fraudes que ocorrem na internet dentro da era digital. Portanto, as empresas devem atuar prontamente para essa finalidade.