Confirmado R$ 1.000 no Caixa Tem sem nenhum tipo de desconto todos os meses; veja como receber

O mês de agosto começou, e com ele chegam também os novos pagamentos do Caixa Tem. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, já existe a confirmação de pagamentos de programas como o Bolsa Família e o Auxílio-gás nacional, por exemplo.

Oficialmente, um cidadão que faz parte do Bolsa Família recebe um patamar mínimo de R$ 600 por família. Mas este valor pode ser elevado de acordo com uma série de situações. Abaixo, listamos pontos que podem fazer com que o seu valor aumente e possa até mesmo ultrapassar a marca dos R$ 1 mil.

O que pode elevar o Bolsa Família

Como dito, oficialmente, o Bolsa Família faz pagamentos de, no mínimo, R$ 600. Este saldo, no entanto, pode ser elevado de acordo com o número de pessoas que residem em uma mesma casa. Quanto mais numerosa uma família for, maior é o valor que vai ser pago para este grupo familiar.

Na prática, os valores podem ser elevados quando uma família conta com mais de quatro integrantes. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de um núcleo familiar que conta com 8 pessoas. Neste caso, o governo federal vai repassar no Caixa Tem o valor de R$ 1.136.

Para além da questão da quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa, há também um segundo ponto: os adicionais que são pagos pelo governo federal. Famílias que fazem parte do projeto podem receber um saldo adicional de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos.

Para além disso, o governo também faz pagamentos de um adicional de R$ 50 por cada filho com idade entre sete e 18 anos incompletos. Há também um adicional de R$ 50 para famílias que contam com integrantes gestantes ou lactantes.

A soma dos valores



Você também pode gostar:

A partir das informações descritas acima, o cidadão pode realizar uma soma para saber quanto vai poder receber no Caixa Tem neste mês de agosto. Abaixo, listamos o exemplo de uma família com seis integrantes. Confira:

Um homem de 40 anos;

Uma mulher grávida de 35 anos;

Uma idosa de 60 anos;

Um idoso de 70 anos;

Um adolescente de 17 anos;

Uma criança de seis anos.

No exemplo acima, temos uma família com seis integrantes. Neste caso, para saber quanto eles deverão ganhar de forma regular, é preciso multiplicar seis por 142. O resultado desta equação é 852. Logo, eles deverão receber R$ 852 em agosto.

Para além deste repasse regular, a família também terá direito a alguns adicionais. São eles:

Mulher grávida de 35 anos = R$ 50 de adicional;

adolescente de 17 anos = R$ 50 de adicional;

criança de seis anos = R$ 150 de adicional.

Na prática, a família do nosso exemplo tem direito de receber neste mês de agosto um adicional de R$ 200. Quando se soma este valor com os R$ 852 regulares, é possível dizer que eles poderão receber R$ 1.052 no Caixa Tem.

Como movimentar

Todo o dinheiro repassado pelo Bolsa Família é pago de maneira automática em uma mesma conta, e em uma mesma data definida pelo calendário oficial de repasses. Para movimentar o saldo, não é preciso sair de casa.

Através do app do Caixa Tem é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).