Confirmado! Renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada seguindo ESTES passos

A renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada, mas deve ser no modelo presencial, por meio de atendimento do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Portanto, veja neste artigo como e quando você pode renovar o documento.

Renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada pelo Detran

O Detran São Paulo liberou a renovação antecipada da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, a qualquer momento. Dessa forma, o cidadão não está mais limitado ao prazo de trinta dias antes de seu vencimento para fazer a regularização.

Até o momento o processo só pode ser feito de forma presencial, nos postos de atendimento do Detran. Porém, a partir de setembro estará disponível também pelos canais digitais do órgão.

Com essa medida, o Comunicado Detran-SP nº 05, de 31 de agosto de 2013, é revogado. Isso porque, ele impossibilitava a renovação da CNH com antecedência superior a 30 dias, a partir da data de validade do documento.

Passo a passo para renovar a sua CNH com antecedência

Agora que a renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada, é importante que você saiba o que deve ser feito. Portanto, a seguir confira um passo a passo completo para que regularize seu documento com tranquilidade.

A princípio, deve agendar a renovação em um dos canais digitais: Detran , Poupatempo ou App Poupatempo Digital;

Em seguida, confirme ou atualize os seus dados pessoais;

Depois realize o agendamento da visita a um dos postos do Poupatempo na capital ou nas demais cidades do estado, no Ciretran ou Posto Avançado Detran-SP;

Leve os seguintes documentos originais e em cópia: CNH, RG, CPF e comprovante de residência de até três meses anteriores ao agendamento;

Providencie uma foto 3×4 com fundo branco;

Por fim, realize o exame médico na clínica que for indicada pelo sistema.

Os motoristas que foram renovar as carteiras de habilitação nas categorias A e B precisam apenas realizar o exame médico com um profissional credenciado pelo Detran-SP. Mas os que exercem a atividade remunerada, no caso as categorias C, D ou E, precisam seguir outro protocolo.

Dessa forma, esses motoristas devem fazer primeiro uma avaliação psicológica e o exame toxicológico em um dos laboratórios credenciados pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito.



A partir da coleta do material para o exame toxicológico, o motorista deve agendar e realizar o exame médico com um profissional credenciado pelo Detran-SP em até 90 dias.

Depois da aprovação nos exames requisitados, independente de qual seja a categoria da sua carta, é preciso pagar a taxa de emissão da CNH. Por fim, aguarde as orientações via e-mail para que possa acessar a CNH Digital.

CNH Digital

A renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada e acessada online. Ou seja, por meio da CNH Digital. Aliás, ela tem a mesma validade do documento físico e está disponível pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o CDT.

O código de segurança para acessar a CNH digital pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Detran-SP e também do Poupatempo.

Vale ainda destacar que para evitar deslocamentos e ter mais conforto e comodidade, além da versão digital da CNH, a física será encaminhada pelos Correios, para um endereço previamente cadastrado por você.

Renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada: A nova CNH

Além da notícia de que a renovação da CNH pode ser feita de maneira antecipada, outra novidade foi a nova carteira de habilitação. Então, desde 2022, as carteiras verde e amarelo também possuem uma tabela com imagens dos veículos. Ou seja, indica os tipos de veículos que o condutor pode dirigir.

Já no verso, o texto está em português, inglês e espanhol, para facilitar a identificação do condutor em outros países. Bem como, possui o código internacional, similar ao usado em passaportes.

PID

Para que um condutor habilitado no Brasil possa dirigir nos países signatários da Convenção de Viena é preciso que emitam a PID, a Permissão Internacional para Dirigir. Outra mudança também é em relação ao nome social, que pode ser incluído no documento agora.

Essa nova CNH mantém o QR code no verso, para que o condutor possa acessar o documento por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, do Governo Federal.

Por fim, destaque que o documento, tanto físico quanto online, é válido em todo o território nacional.