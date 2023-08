CONFIRMADO! Saque IMPORTANTE será liberado na sexta-feira (11/08); veja como receber

Excelente notícia! O estado do Amazonas confirmou que um importante saque estará disponível para os seus habitantes. Isso porque, a ação do estado pretende antecipar o pagamento do Auxílio Estadual, em razão do Dia dos Pais.

O benefício atende as pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica do Amazonas. O depósito, que geralmente ocorre no dia 15 de cada mês para os inscritos, será antecipado para esta sexta-feira (11).

A iniciativa irá oferecer um suporte financeiro antecipado aos beneficiários, como também irá garantir a injeção de cerca de R$ 45 milhões na economia do estado. Assim, os recursos irão movimentar a economia dos 62 municípios do Amazonas.

Quem pode receber o Auxílio Estadual?

O Auxílio Estadual do Amazonas é um programa de transferência de renda que beneficia 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.

O valor do benefício é de R$ 150 por mês e é pago de forma permanente. Para ter direito ao Auxílio Estadual do Amazonas, é preciso atender a alguns critérios, que são:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal;

Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 660 em 2023);

Não receber outro benefício social, exceto o Bolsa Família;

Não ter vínculo empregatício formal (carteira assinada).

Ademais, vale lembrar que o Governo do Estado verifica esses critério e utiliza as informações do CadÚnico para selecionar as famílias que têm direito ao saque do benefício.

Como se inscrever?



Não é necessário fazer uma inscrição específica para receber o Auxílio Estadual do Amazonas. Basta estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) e atender aos critérios de elegibilidade. Assim, O Governo do Estado realiza a seleção dos beneficiários automaticamente.

Por isso, além de se inscrever no CadÚnico, é fundamental manter os seus dados sempre atualizados. As famílias precisam atualizar os seus dados em dois casos específicos:

Quando houver mudança em algum dado familiar, como endereço, renda, quantidade de membros, entre outras informações; A cada dois anos, mesmo quando não houver nenhuma mudança nas informações.

Para fazer a atualização, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

É possível consultar se você foi selecionado para participar do programa de forma totalmente online. Para isso, siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o site auxilio.am.gov.br; Em seguida, clique sobre a opção “Pesquisar”; Depois, informe o seu CPF e a data de nascimento nos campos indicados e clique em “Consultar”; Assim, se você tiver sido contemplado, o local e data para a retirada do cartão aparecerão na tela.

Ademais, é importante lembrar que apenas o titular pode retirar o cartão. Mas caso ele não possa comparecer, somente um representante legal pode receber em seu lugar.

Como fazer o saque do Auxílio Estadual?

Para fazer o saque do Auxílio Estadual do Amazonas, basta usar o cartão auxílio estadual em qualquer estabelecimento comercial credenciado pela Avancard.

O cartão funciona como um cartão de débito e não permite saque em dinheiro. Além disso, o saldo não acumula de um mês para outro, ou seja, caso o beneficiário não use até o final do mês, não é possível acumular.

O Auxílio Estadual do Amazonas é um programa que visa garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias mais pobres do estado, além de estimular a economia local. Assim, os beneficiários podem contar com uma renda extra para ajudar nas suas despesas básicas.