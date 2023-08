Confirmado! Turistas de Brasil e Japão NÃO VÃO precisar mais de vistos NESTA condição

Brasileiros que estão planejando viajar para o Japão receberam uma grande notícia nesta quinta-feira (10). De acordo com as informações do governo federal, será concedida uma isenção de visto para viagens de turismo que forem feitas ao país asiático, desde que a estadia tenha duração de até 90 dias, ou seja, três meses.

A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Haverá reciprocidade nesta questão, isto é, japoneses que desejam vir ao Brasil em viagem de turismo também terão isenção de visto, desde que a viagem tenha duração de até 90 dias corridos.

Quando começa

Mas calma. A medida ainda ainda não está valendo oficialmente. Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a ideia é liberar a isenção do visto para os dois países apenas a partir do próximo dia 30 de setembro. Inicialmente, o plano de reciprocidade entre os dois países terá duração de três anos, podendo ser renovado ou não.

Reciprocidade no visto

A questão da reciprocidade é polêmica dentro do sistema internacional. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governo concedeu visto de permanência por até 90 dias para países como:

Entretanto, estes países da lista não consideravam um sistema de reciprocidade. Assim, um japonês que desejava vir ao Brasil não precisava de visto por até 90 dias de viagem. Já um brasileiro que precisava ir ao Japão necessitava de um visto mesmo que a visita tivesse apenas um caráter turístico.

Diante disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu suspender a isenção do visto também para estes países. Como o Japão decidiu conceder o visto para os brasileiros, o Brasil voltou atrás da decisão e também passou a conceder o visto para os japoneses.

“O entendimento decorre do anúncio do Primeiro-Ministro Fumio Kishida, por ocasião da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão em maio passado, no sentido de estender isenção de visto de visita a brasileiros, o que permitiu ao governo brasileiro adotar a mesma medida para cidadãos japoneses, em consonância com o padrão da política migratória brasileira, alicerçada nos princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados”, disse o Ministério das Relações Exteriores.



Quero viajar ao Japão hoje

Não quer esperar até 30 de setembro para visitar o Japão? Não há problemas. Atualmente, o país ainda exige o visto para as pessoas que desejam fazer turismo. Segundo a embaixada japonesa no Brasil, os documentos necessários para conseguir este visto são:

Passaporte válido (e os passaportes anteriores com visto japonês caso tenha);

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE VISTO PARA ENTRAR NO JAPÃO, (download PDF somente em Português) preenchido e assinado conforme o passaporte;

Uma foto 3×4 cm recente (tirada há no máximo seis meses, com fundo claro e sem data);

Passagem de ida e volta (original e cópia simples) ou print de reserva;

Carteira de identidade (RG ou RNE) original e cópia simples (ou cópia autenticada);

Outro documento que também precisa ser apresentado é o comprovante de rendimento original e também uma cópia simples de cada uma das documentações abaixo:

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física na íntegra mais o recibo de entrega;

Holerites dos últimos três meses;

Carteira de trabalho;

Extrato bancário (conta corrente dos últimos três meses, aplicações financeiras, caderneta de poupança).

Pessoas que não declaram o imposto de renda como pessoa física e trabalham como PJ precisam levar extratos bancários dos últimos três meses. Também é importante levar consigo os extratos de fundos de investimentos caso tenha pouco dinheiro em conta corrente.

Analistas dizem que quanto mais documentações sobre renda forem apresentados, melhor. O Japão é um dos países mais rígidos do mundo quando o assunto é comprovação de renda no momento da solicitação do visto.