Confirmado! Twitter vai voltar a fazer live e pega todo mundo de surpresa

Elon Musk, o bilionário e atual proprietário da plataforma X, confirmou na manhã desta sexta-feira (4) que a rede social está recebendo novamente o recurso de transmissões ao vivo.

Essa notícia certamente agradará os usuários, que agora terão a oportunidade de compartilhar momentos em tempo real com sua audiência. A funcionalidade estava em testes desde maio deste ano e, segundo o próprio Musk, agora funciona razoavelmente bem.

“As transmissões ao vivo agora funcionam razoavelmente bem. Basta tocar no botão de câmera quando você for publicar”, revelou o executivo em uma publicação.

A adição desse recurso é uma ótima notícia para os usuários do X, especialmente após o encerramento da plataforma Periscope em 2021, que deixou os usuários sem a opção de realizar transmissões ao vivo pelo Twitter. Agora, com essa nova funcionalidade, será possível iniciar uma live diretamente pelo aplicativo da rede social, sem a necessidade de utilizar outros aplicativos de streaming.

Como começar uma transmissão ao vivo no X?

Iniciar uma transmissão ao vivo no X é um processo simples e intuitivo. Siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo da rede social no seu dispositivo móvel, seja smartphone ou tablet. Ao iniciar uma publicação, toque no ícone de câmera no editor. Em seguida, selecione a opção “Ao Vivo” na parte inferior do seletor. Caso deseje, preencha uma descrição para a live, que aparecerá como uma publicação no seu perfil e na timeline dos seus seguidores. Por fim, toque em “Entrar Ao Vivo” para iniciar a transmissão.

Uma vez iniciada a transmissão, você poderá compartilhar momentos únicos com seu público em tempo real. É importante lembrar que você pode encerrar a live a qualquer momento tocando no botão “Parar” no canto superior esquerdo da tela. Essa flexibilidade permite que você tenha total controle sobre a duração e conteúdo da transmissão.

Vale ressaltar que, aparentemente, o recurso de transmissões ao vivo está disponível para todos os usuários do X. Porém, ainda não foram divulgados detalhes sobre se os assinantes do Twitter Blue terão alguma funcionalidade extra ao realizar as lives.

Os primeiros testes e a divertida alcunha de “8-Bit Elon”



Você também pode gostar:

Desde que o recurso de transmissões ao vivo começou a ser testado em maio deste ano, Elon Musk foi um dos usuários que experimentaram a funcionalidade. Ele realizou lives com funcionários da X Corp e até mesmo levantou pesos durante essas transmissões. No entanto, os vídeos apresentavam imagens pixeladas, o que levou os espectadores a apelidarem as transmissões de “8-Bit Elon”.

Essa alcunha divertida demonstra o entusiasmo e a criatividade dos usuários ao se referirem às transmissões ao vivo de Elon Musk. Apesar das imagens pixeladas, os testes foram considerados um sucesso, já que o recurso agora está disponível para todos os usuários.

A importância das transmissões ao vivo no X

As transmissões ao vivo têm se tornado cada vez mais populares em redes sociais, proporcionando uma experiência autêntica e imediata para os usuários. Com essa adição ao X, a plataforma se torna ainda mais relevante no cenário das redes sociais, oferecendo aos usuários a oportunidade de compartilhar momentos especiais, eventos ao vivo, demonstrações de produtos, entrevistas e muito mais.

Além disso, as transmissões ao vivo também são uma poderosa ferramenta para marcas e influenciadores que desejam se conectar de forma mais direta e interativa com seu público. Essa forma de comunicação em tempo real permite uma maior proximidade e engajamento, aumentando a visibilidade e o alcance das mensagens transmitidas.

Com a volta das transmissões ao vivo no X, espera-se que a plataforma se torne ainda mais dinâmica e atrativa para seus usuários, abrindo novas possibilidades de interação e compartilhamento de conteúdo. Aproveite essa funcionalidade e comece a explorar tudo o que as transmissões ao vivo podem oferecer!

Ademais, o Elon Musk anunciou oficialmente que o X está trazendo de volta as transmissões ao vivo, uma funcionalidade que estava sendo testada desde maio deste ano. Agora, os usuários poderão compartilhar momentos em tempo real com sua audiência, proporcionando uma experiência autêntica e imediata. O processo para iniciar uma transmissão ao vivo é simples e intuitivo, permitindo que qualquer usuário possa aproveitar essa funcionalidade.

As transmissões ao vivo são uma poderosa ferramenta de comunicação, tanto para usuários individuais quanto para marcas e influenciadores. Elas permitem uma maior proximidade e interação com o público, aumentando a visibilidade e o alcance das mensagens transmitidas. Com a volta desse recurso no X, a plataforma se torna ainda mais dinâmica e atrativa, abrindo novas possibilidades de interação e compartilhamento de conteúdo.

Aproveite essa nova funcionalidade e comece a explorar tudo o que as transmissões ao vivo podem oferecer. Compartilhe momentos únicos, eventos ao vivo, demonstrações de produtos e muito mais. Aproveite essa oportunidade de se conectar de forma mais direta e interativa com seu público. O X está pronto para receber suas transmissões ao vivo!