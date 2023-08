CONFIRMADO! Você pode pedir INDENIZAÇÃO de R$5 MIL ao Facebook; veja como

Nos últimos anos, temos acompanhado diversos casos de vazamentos de dados envolvendo grandes empresas de tecnologia, como o Facebook. Esses incidentes levantam preocupações sobre a segurança e privacidade dos usuários, além de gerar discussões legais sobre a responsabilidade das empresas em proteger as informações pessoais de seus usuários. Recentemente, uma decisão da justiça condenou o Facebook a pagar uma indenização de R$20 milhões por danos morais coletivos. E o melhor de tudo é que os usuários afetados podem ter direito a uma indenização individual de até R$5.000. Neste artigo, vamos explicar como você pode pedir essa indenização e o que é necessário para comprovar seu direito.

Os vazamentos de dados e a condenação do Facebook

Entre 2018 e 2019, uma série de vazamentos de dados ocorreu no Facebook, Messenger e WhatsApp. Esses vazamentos expuseram informações sensíveis dos usuários, como senhas, contatos, data de nascimento, entre outros. Diante desses incidentes, o Instituto Defesa Coletiva moveu duas ações contra o Facebook, exigindo uma indenização por danos morais coletivos. Recentemente, a justiça de Minas Gerais condenou a empresa a pagar R$20 milhões em danos morais coletivos.

A decisão do juiz José Maurício Cantarino Villela, da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, foi baseada nas provas apresentadas pelo Instituto Defesa Coletiva, que demonstraram a falha na prestação de serviço do Facebook e a responsabilidade da empresa pelos vazamentos de dados. Além disso, o juiz determinou que o Facebook deverá pagar uma indenização individual de R$5.000 para cada usuário que conseguir comprovar que estava ativo na rede social durante o período dos vazamentos.

Quem tem direito à indenização?

Agora você deve estar se perguntando se tem direito a essa indenização e como pode comprovar que estava ativo no Facebook durante o período dos vazamentos. A boa notícia é que todos os brasileiros que utilizavam o Facebook entre 2018 e 2019 podem entrar em contato com o Instituto Defesa Coletiva para se habilitar nas ações já existentes e um dia ser indenizado.

Dessa forma, para comprovar que você usava o Facebook durante o período dos vazamentos, é necessário seguir alguns passos simples. No Facebook, você pode acessar as configurações da sua conta e verificar o seu histórico de atividades. Basta seguir os seguintes passos:

Acesse o Facebook e clique no menu (três risquinhos ou sua foto); Vá em “Configurações e Privacidade”; Selecione “Seu tempo no Facebook”; Clique em “Ver tempo” e selecione “Ver registros”; Role até o fim da página e escolha “Ver histórico de atividades”; Delimite o intervalo da pesquisa para os anos de 2018 e 2019.

Ademais, no WhatsApp, você também pode solicitar um relatório com o histórico das suas atividades. Siga os seguintes passos:

Abra o WhatsApp; Acesse as configurações da sua conta; Selecione a opção “Solicitar dados da conta”; Clique em “Solicitar relatório”.



Nesse sentido, essas evidências serão fundamentais para comprovar que você era um usuário ativo no Facebook e WhatsApp durante o período dos vazamentos.

Como solicitar a indenização?

Agora que você já tem as provas de que era usuário ativo no Facebook e WhatsApp durante os vazamentos, é hora de solicitar a indenização. Para isso, é necessário entrar em contato com o Instituto Defesa Coletiva, através do e-mail habilitacao@defesacoletiva.org.br, e se habilitar nas ações já existentes.

Lembre-se de fornecer todas as informações solicitadas pelo Instituto Defesa Coletiva, como seu nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, telefone de contato, além das evidências que comprovam sua ativação nas redes sociais durante o período dos vazamentos.

É importante ressaltar que, como a decisão é de primeira instância, o Facebook ainda pode recorrer. Portanto, pode levar algum tempo até que a justiça chegue a uma decisão final. Dessa forma, fique atento às informações fornecidas pelo Instituto Defesa Coletiva para acompanhar o andamento do processo e receber as orientações necessárias.

Regulação e segurança nas redes sociais

Os vazamentos de dados e as ações judiciais contra empresas de tecnologia, como o Facebook, têm levantado discussões sobre a necessidade de regulamentação e segurança nas redes sociais. Nesse sentido, governos estão buscando criar regras para proteger os dados privados dos usuários e evitar o uso indevido dessas informações em diversos países.

Na Europa, por exemplo, já estão sendo aplicadas multas em empresas como o Facebook e Instagram por violação das leis de proteção de dados. Entretanto, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, alega que é difícil atender às diferentes regulações de cada país e garantir a segurança dos dados dos usuários.

No Brasil, o tema da regulação das redes sociais já foi debatido no Congresso Nacional, mas ainda não houve uma decisão final. O governo federal pretende retomar as discussões e aplicar uma nova rodada de debates com base em um segundo texto do projeto de lei.

Busque seus direitos

Os vazamentos de dados são um problema sério e podem causar danos significativos aos usuários. A condenação do Facebook por danos morais coletivos é uma importante vitória para os usuários afetados. Se você usava o Facebook e WhatsApp entre 2018 e 2019, não deixe de buscar seus direitos e solicitar a indenização de R$5.000.

Siga os passos mencionados neste artigo para comprovar sua ativação nas redes sociais durante o período dos vazamentos e entre em contato com o Instituto Defesa Coletiva para se habilitar nas ações já existentes. Fique atento às informações fornecidas pelo Instituto e acompanhe o andamento do processo para garantir que você receba a indenização que tem direito.

A segurança e privacidade dos dados dos usuários são fundamentais. Por isso, é importante que as empresas de tecnologia adotem medidas efetivas para proteger as informações pessoais dos usuários e que as autoridades regulamentem e fiscalizem essas empresas para garantir a segurança nas redes sociais.