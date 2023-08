Confrontos finais do UFC 292: Aljamain Sterling faz serenata à multidão para insultar Sean O’Malley

BOSTON – Aljamain Sterling está com vontade de cantar.

O campeão do peso galo cantou para o desafiante Sean O’Malley na cerimonial de sexta-feira, na pesagem do confronto principal, que acontece no sábado, no TD Garden.

Sterling e O’Malley se encararam atentamente, com “Funk Master” fazendo cara de O’Malley estóico o tempo todo. Quando O’Malley recebeu o microfone para se dirigir à multidão, ele soltou um rugido de apoio quando perguntou: “Boston, você está pronto para me ver nocautear esse cara?”

Sterling tinha muito mais a dizer quando foi sua vez de falar.

“Amanhã à noite eu faço história”, disse Sterling. “Eu me tornei o tetracampeão, empilhando aqueles currículos, levando outro rubi para aquele cinturão. Adivinha? Amanhã à noite, quero que todos vocês me façam um único favor amanhã. [sings] Diga adeus a Sean O’Malley. 19 de agosto, ele está enfrentando uma fera, o Funk Master está vindo para essas bochechas, vamos lá!”

No confronto do evento co-principal, o campeão peso-palha Zhang Weili e a desafiante Amanda Lemos foram todos profissionais, como têm feito durante grande parte da preparação para a luta. Zhang atraiu seus muitos fãs de Boston, enquanto Lemos visualizava trazer um campeonato do UFC de volta ao Brasil.

“E aí, Boston?” disse Zhang. “Estou tão feliz por estar aqui. Deixe me ouvir você. Amanhã, ‘E Ainda.’”

