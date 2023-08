Conheça as oito cidades de Minas Gerais que não ganharam na loteria em 2023

O universo das loterias sempre cativou a imaginação das pessoas, alimentando sonhos de fortuna instantânea. Em 2023, um levantamento minucioso realizado pela Caixa Econômica Federal revelou um cenário curioso no estado de Minas Gerais.

Loterias em Minas Gerais: curiosidades sobre as premiações de 2023

Apenas oito cidades mineiras não tiveram a oportunidade de comemorar a sorte de um ganhador de loteria até o final de julho. Confira curiosidades dessas premiações. Os números divulgados pela Caixa Econômica Federal oferecem uma visão abrangente das premiações de 2023. Sendo um total de 845 municípios mineiros receberam prêmios, sejam eles nas categorias principais ou secundárias, em diferentes modalidades de loterias.

A destacada posição de Minas Gerais como o segundo estado com o maior número de premiações, somente atrás de São Paulo, é notável. Entre essas premiações, oito apostas de Minas Gerais conseguiram acertar a quina da Mega-Sena, refletindo a intensa participação dos mineiros nesse jogo de azar.

Liderando o ranking das premiações

A capital mineira, Belo Horizonte, merece destaque ao liderar o ranking das cidades com as maiores premiações acumuladas em 2023. Com impressionantes R$ 74,5 milhões em prêmios, a cidade testemunhou momentos de euforia entre os vencedores. Por outro lado, em contraste, o município de Senador Cortes, localizado na Zona da Mata, desfrutou de uma quantia mais modesta de “apenas” R$ 3.962,77.

Diversidade nos prêmios

As premiações abrangem diversas faixas de prêmios em várias modalidades de loterias, incluindo Dia de Sorte, Dupla Sena, Loteca, Lotofácil, Lotomania, Mega-Sena, Quina e Timemania. Desse modo, essa ampla gama de opções permite que apostadores de diferentes gostos e preferências participem das emoções das loterias.

Cidades e suas premiações

O panorama das premiações em Minas Gerais se desdobra de maneira diversificada entre diferentes cidades. Confira algumas cidades que se destacam tanto pelas maiores quanto pelas menores premiações:



Maiores premiações

Belo Horizonte – R$ 74.501.616,52

Pedro Leopoldo – R$ 62.086.342,94

Betim – R$ 41.262.628,73

Contagem – R$ 30.129.706,06

Itaobim – R$ 27.313.508,26

Menores premiações

Senador Cortes – R$ 3.962,77

Serra Azul De Minas – R$ 4.784,58

Indaiabira – R$ 5.409,08

Maripá De Minas – R$ 5.520,39

Senador José Bento – R$ 6.235,88

Quais são as “cidades sem sorte”?

Entre as múltiplas cidades mineiras, apenas oito não tiveram a sorte de celebrar um ganhador de loteria até o momento. Essas cidades são:

Ingaí

Lagoa dos Patos

Mendes Pimentel

Passabém

Periquito

Santo Antônio do Itambé

São Félix de Minas

São Sebastião do Rio Preto

Participação moderna nas Loterias

Atualmente, a tecnologia oferece uma alternativa moderna para os tradicionais jogos de loteria feitos em casas lotéricas. Desse modo, através do aplicativo Loterias CAIXA, os apostadores maiores de 18 anos podem participar de diversas modalidades de loterias.

Com exceção da Loteria Federal, todas as outras modalidades estão disponíveis no aplicativo. Dessa forma, as apostas podem ser feitas com um valor mínimo de R$ 30 por compra, utilizando cartão de crédito como forma de pagamento.

Prevenção de problemas financeiros

De forma geral, o mundo das loterias continua a intrigar e atrair pessoas de todas as idades e origens. Certamente o levantamento das premiações em Minas Gerais em 2023 revela a amplitude das participações, desde cidades que celebram prêmios substanciais até aquelas que ainda aguardam seu momento de sorte.

Contudo, independentemente do resultado, a emoção e a expectativa que cercam as loterias permanecem um traço cultural marcante em nossa sociedade. Em resumo, jogar na loteria é algo comum e cultural no país. No entanto, é importante jogar com responsabilidade e conscientização financeira. Uma vez que é possível arriscar de forma planejada.

Desse modo, jogar de forma responsável ajuda a evitar gastos excessivos e endividamento. Pois a falta de conscientização financeira pode levar a gastos impulsivos e descontrolados, resultando em problemas financeiros significativos. No entanto, arriscar pode ser válido para quem planeja suas apostas, sem excessos.