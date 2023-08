Conheça cargos e vagas do concurso UFMG

Você sonha em trabalhar em uma instituição de ensino superior de excelência, reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade do seu ensino, pesquisa e extensão? Então, você não pode perder a oportunidade de participar do concurso UFMG, que teve o seu edital publicado no dia 23 de agosto de 2023.

Neste artigo, apresentaremos as principais informações sobre o concurso UFMG, como os cargos e vagas disponíveis, os salários e benefícios oferecidos, as inscrições e taxas cobradas, as provas e conteúdos exigidos e as dicas para se preparar para esse certame.

O certame visa ao preenchimento de 22 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, que atuam no apoio às atividades acadêmicas e administrativas da universidade. Os cargos são destinados a candidatos com nível médio ou superior de escolaridade, e oferecem salários atrativos e benefícios.

Acompanhe!

Concurso UFMG: cargos e vagas

O concurso UFMG é destinado ao provimento de 22 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, divididos entre os níveis médio e superior de escolaridade. Os cargos são os seguintes:

Nível médio: assistente em administração (10 vagas), técnico de laboratório/biologia (1 vaga), técnico de laboratório/química (1 vaga), técnico em contabilidade (1 vaga), técnico em enfermagem (1 vaga) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais (1 vaga);

assistente em administração (10 vagas), técnico de laboratório/biologia (1 vaga), técnico de laboratório/química (1 vaga), técnico em contabilidade (1 vaga), técnico em enfermagem (1 vaga) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais (1 vaga); Nível superior: administrador (2 vagas), analista de tecnologia da informação/sistemas (1 vaga), arquiteto e urbanista (1 vaga), assistente social (1 vaga), bibliotecário/documentalista (1 vaga) e engenheiro civil (1 vaga).

Os candidatos aprovados no concurso UFMG serão lotados nas unidades acadêmicas ou administrativas da universidade, localizadas nos campi de Belo Horizonte, Montes Claros ou Diamantina.

A UFMG possui 20 unidades acadêmicas, que abrangem diversas áreas do conhecimento, como ciências exatas, humanas, biológicas, sociais aplicadas, saúde, artes, etc. A universidade também possui unidades administrativas que prestam serviços à comunidade interna e externa, como bibliotecas, hospitais, museus, centros culturais, etc.



Os cargos técnico-administrativos em educação da UFMG têm como atribuições gerais planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico e administrativo ao ensino. As atribuições específicas de cada cargo estão descritas no anexo I do edital.

Concurso UFMG: salários e benefícios

Os salários dos cargos técnico-administrativos em educação da UFMG variam conforme o nível de escolaridade e a jornada de trabalho. Segundo o edital, os valores são os seguintes:

Nível médio: R$ 2.904,96 para jornada de 40 horas semanais ou R$ 2.446,96 para jornada de 30 horas semanais;

R$ 2.904,96 para jornada de 40 horas semanais ou R$ 2.446,96 para jornada de 30 horas semanais; Nível superior: R$ 4.638,66 para jornada de 40 horas semanais.

Os salários são compostos pelo vencimento básico e pelo incentivo à qualificação, o qual é um percentual que varia de 5% a 75% sobre o vencimento, conforme a titulação do servidor.

Além dos salários, os servidores da UFMG têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar, entre outros.

Concurso UFMG: inscrições e taxas

As inscrições para o concurso UFMG estarão abertas entre os dias 28 de agosto e 26 de setembro de 2023. Dessa forma, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, a Fundação Cefetminas, e preencher o formulário online. As taxas de inscrição são as seguintes:

Nível médio: R$ 90,00;

Nível superior: R$ 130,00.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa devem solicitá-la entre os dias 28 e 30 de agosto de 2023, também pelo site da banca. Os critérios de isenção são:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser membro de família de baixa renda;

Ser doador de medula óssea em entidades com reconhecimento pelo Ministério da Saúde.

Concurso UFMG: provas e conteúdos

Por fim, o concurso UFMG terá uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Dessa forma, a prova será no dia 27 de novembro de 2023, nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros ou Diamantina.

A prova terá a duração de quatro horas e será composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua portuguesa (10 questões);

Legislação (10 questões);

Conhecimentos específicos (30 questões).

Para receber a aprovação na prova objetiva, o candidato deve obter no mínimo 50% do total dos pontos e não zerar nenhuma disciplina. Portanto, a prova objetiva valerá 100 pontos, sendo que cada questão valerá dois pontos. Os conteúdos cobrados na prova objetiva estão descritos no anexo II do edital.

Ademais, os candidatos devem estudar os assuntos relacionados à língua portuguesa, à legislação e ao cargo pretendido. Alguns exemplos de assuntos são: