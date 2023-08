conheça o golpe e evite surpresas!

O golpe do Urubu do Pix é apenas um dos diversos esquemas fraudulentos que circulam na internet, aproveitando-se da ingenuidade das pessoas interessadas em obter dinheiro de forma fácil e rápida. Por meio das redes sociais, os cibercriminosos compartilham uma proposta tentadora, na qual as vítimas precisam apenas enviar quantias em dinheiro para receber, supostamente, até 10 vezes o valor depositado. No entanto, após a transferência, o dinheiro investido fica retido em contas falsas ou é roubado pelos golpistas. Neste artigo, você entenderá como funciona o golpe do Urubu do Pix e aprenderá o que fazer para se proteger dessa fraude.

Como funciona o golpe do Urubu do Pix

O Urubu do Pix é um dos muitos golpes que prometem uma forma fácil e rápida de lucrar na internet. Geralmente, ele é compartilhado com a imagem de um urubu ao lado de uma tabela com os valores dos supostos investimentos e seus retornos prometidos. O esquema tenta fazer com que as vítimas acreditem que, ao enviar a quantia em dinheiro indicada, terão retornos imediatos de até 1000%. Por exemplo, se você transferir R$ 200 via Pix aos golpistas, o suposto investimento lhe retornará R$ 2.000.

Os golpistas costumam utilizar redes sociais como Twitter, Instagram e TikTok para compartilhar a proposta e tentar persuadir os seguidores. Na maioria dos casos, as vítimas do golpe são convencidas pela promessa de dinheiro fácil ou porque a fraude foi compartilhada por pessoas conhecidas. A segunda opção geralmente acontece quando contas de diferentes redes sociais são hackeadas pelos cibercriminosos.

Para começar a ganhar dinheiro, bastaria clicar no link disponível na publicação para iniciar uma conversa via WhatsApp, pela qual será enviada a chave do Pix para fazer a transferência. No entanto, o que acontece é que, após a efetivação da transação, o dinheiro “investido” jamais retorna à vítima.

Memes do Urubu do Pix

Assim como nas demais fraudes que se aproveitam da popularidade do Pix, os autores do golpe do Urubu do Pix utilizam técnicas de engenharia social para atrair novas vítimas. No geral, a receita traz sempre os mesmos ingredientes: criação de senso de urgência e propostas irrecusáveis. Como a tática já é bastante conhecida, existem vários memes do Urubu do Pix espalhados pelas redes sociais, ridicularizando o golpe.

Caiu no golpe do Urubu do Pix. E agora?

Se você caiu no golpe do Urubu do Pix, é importante tomar providências imediatas. O primeiro passo é procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, é possível tentar reaver o dinheiro por meio de uma ferramenta do Banco Central chamada Mecanismo Especial de Devolução (MED). O MED facilita as devoluções em caso de fraudes do Pix, e para usá-lo, é preciso registrar o pedido de devolução no banco em até 80 dias após a data da transação.

Após a solicitação junto à instituição financeira, a empresa avaliará o caso para verificar se houve realmente uma fraude. Caso seja confirmado, o recebedor do Pix terá os recursos bloqueados em sua conta. O site do Banco Central informa que o caso é analisado em até 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas você receberá o dinheiro de volta, integral ou parcialmente.

Como se proteger do golpe do Urubu do Pix

Tentativas de fraudes envolvendo o Pix se tornaram populares desde 2020, quando o sistema de pagamentos do Banco Central entrou em operação em todo o Brasil. Por isso, é preciso desconfiar sempre de propostas de dinheiro fácil ou de investimento com retornos imediatos na internet. Também é recomendado buscar informações em portais confiáveis, incluindo os sites do Banco Central e da CVM, para saber se o ativo realmente existe ou se trata de uma tentativa de golpe.