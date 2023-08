Conheça o novo Seguro Viagem do banco digital

O C6 Bank acaba de dar mais um passo importante em sua trajetória de oferecer serviços completos e vantagens exclusivas aos seus clientes. Em colaboração com a SulAmérica, uma das maiores seguradoras do país, o banco lançou o Seguro Viagem, disponível diretamente no aplicativo da instituição financeira.

Com a novidade, os clientes do C6 Bank têm acesso a uma gama de opções de seguros de viagem personalizados, adequados ao perfil do viajante e ao destino desejado, seja ele nacional ou internacional. Os planos oferecem uma ampla variedade de coberturas, com mais de 20 serviços disponíveis, como despesas odontológicas, prorrogação de estadia, traslado médico e outras comodidades.

Uma das principais vantagens é a flexibilidade de pagamento, permitindo aos clientes contratar o seguro em até 6 parcelas sem juros, diretamente no cartão de crédito vinculado à conta do C6 Bank. Essa facilidade torna o Seguro Viagem ainda mais acessível e conveniente para os usuários do banco digital.

Através do aplicativo do C6 Bank, os clientes podem realizar a cotação do seguro de viagem e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades e preferências. Essa facilidade de contratação online agrega comodidade e agilidade ao processo, garantindo que os viajantes estejam protegidos durante suas jornadas, seja para destinos nacionais ou internacionais.

A parceria entre o C6 Bank e a SulAmérica reforça o compromisso de ambas as instituições em oferecer soluções inovadoras e de qualidade para seus clientes, proporcionando tranquilidade e segurança nas viagens, em meio a um cenário em constante evolução.

Saiba como contratar o seguro

O C6 Bank oferece aos seus clientes a possibilidade de contratar o Seguro Viagem de maneira prática e ágil, com apenas quatro simples passos. Para garantir a proteção durante suas viagens, basta seguir as etapas abaixo:

Cotação: Acesse o aplicativo do C6 Bank e vá até o ícone “C6 + Benefícios”. Em seguida, desça até a seção “Viagens” e clique em “Seguro Viagem”. Lá você encontrará as opções disponíveis para cotação.

Seleção de planos: Nesse momento o usuário pode escolher o plano que melhor atende às suas necessidades e preferências. O C6 Bank oferece uma variedade de opções personalizáveis para viagens nacionais e internacionais.

Maxnaun Gutierrez, Head de Seguros e Produtos para Pessoa Física do C6 Bank, destaca a relevância do seguro completo de viagens oferecido pelo banco, visando proporcionar facilidade e comodidade aos clientes, tanto em viagens nacionais como internacionais. Ele ressalta a importância de ter essa opção disponível na prateleira de serviços do C6 Bank, garantindo que os viajantes possam desfrutar de suas jornadas com total tranquilidade e segurança.



Você também pode gostar:

C6 Bank conta com diversas vantagens para viajantes

O C6 Bank oferece uma gama de benefícios exclusivos para os viajantes, incluindo uma ferramenta de comparação de preços de passagens aéreas em pontos. Por meio do aplicativo, os clientes têm acesso a informações valiosas sobre o valor de trechos em C6 Átomos, o programa de fidelidade da instituição financeira.

Pensando na comodidade dos viajantes internacionais, o C6 Bank também disponibiliza a Conta Global, que oferece a possibilidade de ter um saldo em dólar ou euro. Essa funcionalidade permite a compra de moeda estrangeira de forma simples e prática, tudo através do aplicativo, sem restrições de dia ou horário.