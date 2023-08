Conheça o novo título lançado pelo TESOURO DIRETO focado em estudantes

Em uma importante data, esta terça-feira, 1º de agosto, marcou o lançamento de um novo e promissor título pelo Tesouro Direto, chamado de “Tesouro Educa+“, destinado a incentivar uma poupança voltada para o futuro educacional dos filhos.

Esse título é corrigido pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), proporcionando uma proteção eficaz contra a inflação e uma oportunidade sólida de investimento.

O Tesouro Educa+ surge como uma solução estratégica para o desafio de custear a educação superior. Visto que, os gastos com a universidade muitas vezes representam um grande ônus para as famílias.

Ao proporcionar uma forma de investimento que acompanha a variação dos preços ao consumidor, o título permite que o poder de compra da poupança se mantenha preservado ao longo do tempo, garantindo que os recursos economizados continuem a viabilizar a educação superior de forma mais acessível.

Além disso, o título também oferece segurança e liquidez, tornando-se uma opção atrativa para os investidores que buscam proteger seu capital e, ao mesmo tempo, almejam participar ativamente no crescimento do ensino superior no país.

Enfim, quer entender muito mais sobre essa novidade? Preparamos essa leitura para esclarecer várias dúvidas sobre o Tesouro Educa+. Vem com a gente!

Saiba mais sobre o Tesouro Educa+

O Tesouro Educa+ é um inovador programa de investimento que visa proporcionar um fluxo financeiro eficiente para os investidores.

Permitindo assim que eles acumulem títulos ao longo do tempo, até o momento em que seus filhos ingressem na universidade, beneficiando-se dos frutos do investimento.



Você também pode gostar:

Dessa forma, com um valor mínimo de apenas R$30, o programa se torna acessível a um amplo espectro de pessoas que desejam planejar o futuro educacional de seus filhos.

Vale destacar que, o diferencial do Tesouro Educa+ está na criação de fluxos mensais recorrentes para os investidores, que começarão a ser recebidos a partir de 15 de janeiro do ano escolhido.

Isso significa que os participantes desse programa poderão contar com uma receita regular e constante. Isso contribui para uma maior previsibilidade e segurança financeira ao longo do processo de acumulação dos títulos.

No momento atual, o programa oferece aos investidores a oportunidade de escolher entre 16 títulos distintos. Esses títulos serão convertidos em benefícios tangíveis no ano de 2026 e em cada ano subsequente.

Assim, essa oferta diversificada permite que os investidores escolham estratégias personalizadas de acordo com suas metas financeiras e o momento em que desejam que seus filhos ingressem na universidade.

“Estamos apostando muito nesse papel como mecanismo de popularização do Tesouro Direto, para classes mais baixas, seja para o pagamento da mensalidade de uma instituição privada, seja para custeio de outras despesas durante o curso superior dos filhos. Ele terá a opção de três a 18 anos de acumulação e o investidor vai poder simular na plataforma do próprio Tesouro quanto deverá contribuir mensalmente para obter o pagamento mensal no futuro”, ressaltou Rogério Ceron, Secretário do Tesouro Nacional.

Observação complementar

O Tesouro Educa+ apresenta o título “Liquidez Diária”, que permite aos investidores venderem antecipadamente e receber o preço de mercado.

Porém, é necessário aguardar um período mínimo de 60 dias antes da venda. Além disso, o conceito de investimento coletivo será introduzido através do uso de um QR code pago por Pix, permitindo que familiares e amigos contribuam.

O propósito principal consiste em transformar o Tesouro Educa+ em um benefício empresarial, disponibilizado pelas companhias, com base no modelo de previdência complementar. Essas medidas visam ampliar o acesso aos investimentos e promover a educação financeira.

Você pode se interessar em ler também:

Simulação dos valores do Tesouro Educa+

A simulação do Tesouro Educa+ é fácil e rápida: basta informar a idade do filho, a idade que ele pretende entrar na faculdade e o valor que você deseja receber após o período de acumulação.

Uma vez que você tenha fornecido essas informações, a plataforma calculará quantos aportes serão necessários para atingir o montante desejado. Além disso, a taxa de custódia também será detalhada na simulação.

Taxa de Custódia no Tesouro Direto

A taxa de custódia é um valor cobrado para guardar e administrar os títulos do Tesouro Direto. Porém, existem algumas situações em que essa taxa é zerada:

Se você estiver recebendo até 4 salários mínimos em seus pagamentos mensais, a taxa de custódia será zerada, independentemente do tempo que você mantenha o título;

Da mesma forma, se você optar por não resgatar o título antes do vencimento, também não será cobrada a taxa de custódia.

Taxa de Custódia para valores acima de 4 salários mínimos

Para valores acima de 4 salários mínimos, será aplicada uma taxa de 0,10% ao ano sobre o excedente do Tesouro Educa+ .

Por exemplo, se o valor do título ultrapassar o limite de 4 salários mínimos, a taxa será cobrada apenas sobre a parte que exceder esse valor.

Taxa de Custódia para resgates antes do vencimento

Caso você decida vender o título do Tesouro Educa+ antes do seu vencimento, será aplicada uma taxa de custódia, sendo o valor decrescente conforme o tempo de investimento:

Para títulos mantidos por até 7 anos: taxa de 0,50% ao ano sobre o valor de resgate;

Para títulos mantidos por mais de 7 anos e até 14 anos: taxa de 0,20% ao ano;

Por fim, para títulos mantidos por mais de 14 anos: taxa de 0,10% ao ano.

Portanto, é importante considerar o tempo de investimento para evitar taxas mais altas em caso de resgate antecipado.