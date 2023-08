Conheça o Real Digital anunciado pelo Banco Central

A história monetária do Brasil está prestes a dar um salto significativo com o anúncio do Banco Central sobre o mais recente capítulo: a introdução do “Drex“. O BC revelou o nome e os detalhes do aguardado projeto de moeda digital, que promete redefinir a forma como os brasileiros interagem com seu dinheiro.

O Drex representa uma evolução marcante do papel-moeda convencional, mantendo o valor idêntico ao real que há muito tempo faz parte do cotidiano do país. No entanto, sua transformação digital trará consigo uma série de inovações funcionais destinadas a simplificar as transações financeiras e aumentar a eficiência econômica. Entre as novas características, destaca-se a facilidade de uso por meio de carteiras virtuais.

As expectativas em torno do Drex são altas, pois o Banco Central anunciou que a fase de testes dessa moeda digital pioneira terá início já em setembro deste ano. Essa fase permitirá avaliar a funcionalidade, segurança e usabilidade do sistema antes de sua ampla disponibilidade ao público.

A previsão é de que os brasileiros possam adotar o Drex em suas transações cotidianas até o final de 2024. Essa transição gradual permitirá que os cidadãos se familiarizem com a moeda digital e suas vantagens, enquanto o Banco Central se empenha em garantir uma integração perfeita e segura.

O Drex é uma criptomoeda?

Em termos simples, o Drex é uma reinterpretação eletrônica da nossa moeda, o real. Diferente das notas físicas que os brasileiros costumam carregar na carteira, o Drex ganhará vida em um ambiente virtual, abrindo portas para um novo universo de transações e possibilidades econômicas.

Apesar disso, é importante pontuar que o Brasil não está criando sua própria versão de bitcoin ou outra criptomoeda. Embora o Drex opere usando a mesma tecnologia de base, chamada de blockchain, o real digital terá uma natureza distinta.

Ao contrário das criptomoedas, o valor do Drex permanecerá constantemente atrelado ao real. Além disso, ele será totalmente regulado pelo Banco Central, garantindo a estabilidade e confiabilidade da nova forma de dinheiro digital.

Comparando o PIX e o real digital



Com a transformação digital moldando o cenário financeiro brasileiro, surge uma comparação entre as revoluções trazidas pelo PIX e pelo Drex. O PIX, sem dúvida, já se estabeleceu como uma revolução na maneira como os brasileiros lidam com suas transações diárias. Ao simplificar e agilizar as transferências instantâneas, o Pix remodelou a forma como os pagamentos são realizados.

Por outro lado, o Drex, de acordo com o Banco Central, representa uma mudança de escopo mais abrangente. Não se limitando apenas às transações, o Drex é uma transformação digital de toda a moeda brasileira. Sua influência se estende muito além das transferências, atingindo diretamente os alicerces do sistema financeiro.

Enquanto o PIX se encaixa no modelo financeiro tradicional como um meio de pagamento instantâneo, o Drex vai além. Ele automatiza processos fundamentais de intermediação, abrindo novas perspectivas para a economia e para a forma como os brasileiros interagem com seu dinheiro. Enquanto o PIX simplifica as transações, o Drex busca simplificar o próprio sistema monetário.

O resultado é que essas duas inovações, embora distintas, são partes cruciais da modernização financeira do Brasil. O Pix otimiza a velocidade das transações, enquanto o Drex (real digital) busca redefinir a própria natureza do dinheiro.