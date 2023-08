conheça os cargos do edital com mais de 500 vagas

O concurso SMED BH ( Secretaria de Educação de Belo Horizonte) lançou o edital com mais de 500 vagas para diversos cargos.

As inscrições ainda não abriram. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de setembro e 23 de outubro de 2023, no portal FGV. O valor da taxa depende da carreira escolhida:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Administrativo Educacional 15 R$ 2.355,59

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Professor(a) para a

Educação Infantil 200 R$ 3.228,66 Professor(a) Municipal – 1º e 2º Ciclos 200 R$ 3.228,66 Professor(a) Municipal – Arte 12 R$ 3.228,66 Professor(a) Municipal – Ciências 25 R$ 3.228,66 Professor(a) Municipal – História 25 R$ 3.228,66 Professor(a) Municipal – Língua Portuguesa 35 R$ 3.228,66

Como serão as provas do concurso SMED BH ?

O certame será dividido nestas fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, também para todos os cargos;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para o cargo de Professor Municipal e Professor para a Educação Infantil.

A fase objetiva e discursiva vai acontecer no dia 10 de dezembro. Sobre as disciplinas serão divididas da seguinte forma:

Nível superior Língua Portuguesa; Informática Básica; Legislação educacional; Fundamentos da Educação; Processos de Ensinar e aprender; Legislação Educacional. Conhecimentos específicos.

Nível médio Língua portuguesa; Informática básica; Legislação Educacional; Noções de administração e administração escolar; Técnicas Secretariais.



Fase discursiva concurso SMED BH

De acordo com o edital, para os cargos de Professor(a) para a Educação Infantil, Professor(a) Municipal de 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental e Professor(a) Municipal de Arte, Ciências, História e Língua Portuguesa, a Prova Discursiva será composta por 02 (duas) Questões Teóricas referentes ao Módulo II das tabelas apresentadas no edital.

Contudo para o cargo de Assistente Administrativo Educacional, a Prova Discursiva será composta por 1 (uma) Redação. A avaliação de títulos será para nível superior.

Acesse o edital aqui

Outros concursos MG

O concurso SMPOG BH (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte) anuncia que saiu o edital com oportunidades para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de setembro a 24 de outubro, por meio do site da banca organizadora, FGV. As taxas variam a depender da escolaridade, sendo R$ 90 para médio e R$ 110 para nível superior.

Vagas concurso SMPOG BH

Ao todo são 178 vagas, sendo 100 para provimento imediato e 78 vagas para formação de cadastro reserva. Confira as oportunidades abaixo:

Nível médio

Agente Executivo Governamental: 20 vagas + 14 CR (R$ 2.355,60); e

Técnico de Serviço Público 01 vaga + 01 CR (R$ 2.355,60).

Nível superior

Analista de Planejamento e Gestão Governamental: 11 vagas + 7 CR (R$ 5.501,23);

Analista de Políticas Públicas: 11 vagas + 7 CR (R$ 5.501,23);

Arquiteto: 15 vagas + 10 CR (R$ 9.076,42); e

Engenheiro: 41 vagas + 24 CR (R$ 9.076,42).

Como serão as provas do concurso SMPOG BH?

O concurso será composto de fase objetiva e discursiva, ambas serão realizadas no dia 17 de dezembro. As disciplinas variam a depender do cargo, contudo, as provas contarão com conhecimentos gerais e específicos.

A Prova Discursiva consistirá na elaboração de 2 (duas) questões discursivas, para os cargos de nível médio, 2 (duas) questões discursivas para os cargos de nível superior, exceto para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, em que a prova discursiva será a elaboração de 1 (um) parecer técnico relativo à área de atuação.

Vale lembrar que cada questão discursiva deverá ser redigida em até 30 (trinta) linhas e o parecer técnico, em até 60 (sessenta) linhas.

A prova de títulos será para os cargos de nível superior.

Clique aqui e acesse o edital