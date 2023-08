conheça os principais serviços e como usufrui-los

A plataforma Meu INSS foi desenvolvida para simplificar as interações dos cidadãos com a Previdência Social. Neste artigo, vamos explorar os principais serviços disponíveis e orientá-lo em como usá-los.

Cadastro no Meu INSS

Para acessar os serviços do Meu INSS, primeiro você precisa se cadastrar na plataforma. Siga os passos abaixo:

Acesse o site meu.inss.gov.br ou baixe o aplicativo no seu smartphone Android ou iOS; Selecione a opção para criar uma nova senha; Escolha a opção “Criar sua conta gov.br” e escolha a opção “Número do CPF”; Informe suas informações pessoais, como número do CPF e nome completo, e clique em “Avançar”; Preencha os campos adicionais com as informações solicitadas, como nome da mãe, data de nascimento, número de telefone celular e endereço de e-mail; Confirme seu endereço de e-mail e número de telefone celular; Crie e confirme sua senha; Após criar sua senha, retorne ao site do Meu INSS e selecione “Entrar”; Autorize a plataforma a compartilhar seus dados do gov.br para o INSS; Responda às perguntas sobre o histórico de trabalho, incluindo datas e nomes das empresas onde trabalhou; Pronto! Agora você já pode começar a usar o Meu INSS.

Como solicitar a aposentadoria pelo Meu INSS?

Se você deseja solicitar aposentadoria, o Meu INSS oferece uma maneira simples de fazer isso.

Faça o login no Meu INSS; Vá até a seção “Serviços” e escolha “Benefício”; Selecione “Agendamentos/Requerimentos”, depois “Novo requerimento”; Escolha o tipo de aposentadoria e a categoria desejada; Atualize suas informações, se necessário; Anexe os documentos necessários e preencha as informações solicitadas; Finalize o pedido.

Como agendar a perícia médica pelo Meu INSS?

Para agendar uma perícia médica, siga estas etapas:



Acesse o portal Meu INSS; Vá até a opção “Agende sua perícia”; Clique em “Agendar novo”; Acompanhe o status do seu agendamento na opção “Resultado de Requerimento/Benefício por Incapacidade”.

Como solicitar a revisão de benefício pelo Meu INSS?

Se você precisa solicitar uma revisão de benefício, veja como fazer:

Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS e faça login; Escolha “Agendamentos/Requerimentos”, depois “Novo requerimento”; Selecione o serviço desejado e clique em “Atualizar”; Verifique e atualize seus dados, se necessário; Preencha todas as informações solicitadas para finalizar seu pedido.

Como consultar e solicitar extrato de contribuição (CNIS)?

Para consultar ou solicitar o extrato de contribuição (CNIS), siga os passos abaixo:

Para consultar:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Procure pela opção “Extrato Previdenciário”; Baixe o PDF referente ao documento.

Para solicitar:

Faça login no Meu INSS; Clique em “Extrato de Contribuição (CNIS)”; Clique em “Baixar PDF”.

Como solicitar a pensão por morte no Meu INSS?

Para solicitar pensão por morte, siga estas etapas:

Acesse o site ou o aplicativo “Meu INSS”; Informe o CPF e senha cadastrada; Procure pela opção “Agendamentos/Requerimentos”; Selecione “Novo requerimento”; Pesquise o benefício desejado, no caso a pensão por morte; Verifique suas informações e atualize, se necessário; Responda às perguntas que serão feitas, que incluem nome e número de documento dos dependentes; Conclua a inclusão dos documentos exigidos e clique em “Avançar”.

Outros serviços disponíveis

Além dos serviços mencionados acima, o Meu INSS também oferece uma variedade de outros serviços:

Consulta do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais);

Solicitação de aposentadoria e outros benefícios do instituto;

Alteração do pagamento para conta-corrente;

Emissão de certidão de tempo de contribuição;

Emissão de extrato de pagamento;

Simulação de aposentadoria;

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

Declaração de Benefício do INSS;

Declaração de Contribuinte Individual (DRSCI);

Emissão de Guia de Pagamentos (GPS);

Localização de uma agência;

Envio de documentos digitalizados;

Prova de Vida Digital;

Requerimento de salário-maternidade;

Recurso e revisão;

Resultado de Benefício por Incapacidade.

Esperamos que este guia tenha sido útil para você aprender sobre os principais serviços disponíveis no Meu INSS e como usá-los. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com a Previdência Social ou com um profissional de sua confiança.