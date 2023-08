Cgalinha Lionel Messi anunciou sua mudança para Inter Miami, o mundo do futebol estava agitado. O bruxo argentino estava indo para Liga Principal de Futebol, prometendo novos começos e partidas elevadas. No entanto, embora o jogo de pés e os golos de Messi continuem no centro das atenções, outro nome ganhou destaque: Yassine Chueko.

Chueko não é jogador de futebol, mas é indiscutivelmente tão importante para Messia nova jornada. Conforme relatado pelo Daily Mail, David Beckham selecionou pessoalmente Chueko, um ex-soldado dos EUA que serviu em Iraque e Afeganistão, para ser o constante guarda-costas pessoal de Messi. Essa escolha não foi feita por capricho.

Yassine Chueko não é apenas um guarda-costas típico. Com experiência em MMAjunto com proficiência em disciplinas de artes marciais como taekwondo e boxeele incorpora o escudo ideal para uma superestrela como Messi. Os crescentes casos de invasores de campo nos últimos anos, combinados com a excitação frenética em torno da transição de Messi para os EUA, é o que tornou esta uma decisão de segurança imperativa para a chegada das estrelas.

Um exemplo de ChuekoO compromisso de com o trabalho se tornou viral ontem durante Inter Miami confronto contra Cincinnati. Enquanto Messi comemorava o gol do empate no último minuto, Chueko foi visto correndo pela linha lateral supervisionando as comemorações.

Além dos limites do campo, Chueko é onipresente quando se trata de Messi. Seja garantindo a transição segura de Messi do ônibus do time para os vestiários ou aguardando Messia aparição na entrada do ônibus do clube, Chueko é uma constante.

A Messi-Mania continua, leva Miami à segunda final de todos os tempos

Enquanto ChuekoA experiência de Messi garante a segurança de Messi, o maestro do futebol está deslumbrando os EUA com seus talentos. A montanha-russa da recente semifinal do Inter Miami contra o Cincinnati é apenas outro exemplo. Enfrentando uma desvantagem de 2-0, MessiO brilho do time brilhou, auxiliando os dois gols durante o jogo normal, culminando em uma vitória emocionante por 5-4 nos pênaltis.

Miami garantiu seu lugar no Final da Copa do Aberto dos EUApoucos dias depois de ser coroado Taça da Liga campeões, em apenas um mês desde sua chegada. O clube está agora em sua segunda final e à beira de conquistar seu segundo título na história do clube.

Com impressionantes dez gols e três assistências em apenas oito partidas, o desempenho de Messi fala por si. Enquanto o Final do Aberto dos EUA acena, não há dúvida de que todos os olhos estarão voltados para Messi, mas ao lado dele, garantindo sua segurança fora do campo, estará Yassine Chueko – o protetor anônimo de Inter Miami.