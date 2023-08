Conlog CONTRATA PESSOAS na região SUL do país

A Conlog, empresa que visa estar no ranking das 10 maiores e melhores empresas de logísticas do Brasil até 2025, está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho em questão:

Assistente Fiscal – Itajaí – SC – Fiscal;

Ajudante de Distribuição – Pelotas – RS – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador de Empilhadeira – Itajaí – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar Administrativo – Guarulhos – SP – Administração Geral;

Ajudante de Motorista – Palhoça – SC – Ajudante de Motorista;

Operador (a) de Empilhadeira – Itajaí – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Logística – Palhoça – SC – Logística;

Auxiliar de Armazém – Palhoça – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Motorista – Hab D – Palhoça – SC – Motorista;

Motorista Carreteiro – Campos dos Goytacazes – RJ – Motorista;

Motorista – Hab E – Campos dos Goytacazes – RJ – Motorista;

Assistente de Frota – Palhoça – SC – Transporte;

Supervisor (a) de Operação Logística – Itajaí – SC – Logística.

Mais sobre a Conlog

Falando mais sobre a Conlog, podemos frisar que, criada em 2006, a Conlog nasceu, no oeste catarinense, através da incorporação de oito empresas atuantes no setor desde o início dos anos 90. Toda expertise de mais de duas décadas em transporte e logística se une à novas tecnologias, sistemas de qualidade eficientes, equipe profissionalizada e um mundo de possibilidades a oferecer ao mercado.

Atualmente, a Conlog está consolidada no segmento. Figura entre as 500 maiores empresas do Brasil oferecendo soluções completas em negócios como armazenagem, distribuição urbana, granéis líquidos, terminais retroportuários, transporte nacional, transporte de pessoas e projetos logísticos customizados de acordo com a necessidade de cada negócio.

Por fim, a Conlog atua em todo Brasil, com 14 unidades, distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pernambuco. Conta com mais de 2.000 colaboradores e dispõe de uma frota própria de 1.307 veículos entre cavalos mecânicos, semi-reboques, caminhões toco e truck, ônibus, frota leve, máquinas e equipamentos.

Como enviar o seu portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!