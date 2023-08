Conor McGregor afirma que está lutando contra Michael Chandler em dezembro, chama KSI sem luvas

Conor McGregor tem planos ambiciosos para seu retorno ao UFC.

Há muito se espera que o ex-campeão de duas divisões, que não luta desde que sofreu uma fratura devastadora na perna em sua última partida contra Dustin Poirier em 2021, tenha um confronto com outros O lutador final 31 técnico Michael Chandler em sua próxima luta. Parece que ainda é o plano com McGregor agora provocando seu retorno antes do final de 2023.

“Dezembro – [Michael] Chandler, eu tenho que fazer isso”, disse McGregor TalkSport no sábado. “Só tenho que agarrá-lo pelo peito [and smack him]. Isso é o que eu tenho que fazer.”

O ambicioso plano de McGregor para lutar em dezembro certamente levantará algumas sobrancelhas, especialmente porque ele ainda não foi testado para drogas no programa antidoping do UFC este ano.

De acordo com as regras atuais do programa de testes administrado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos, os lutadores que abandonam o pool, mas permanecem sob contrato com o UFC – geralmente devido à aposentadoria – devem passar por pelo menos seis meses de testes antes de serem autorizados a competir. de novo.

Esse período de seis meses pode ser dispensado com isenção, mas a única vez que isso aconteceu desde que o UFC fez parceria com a USADA foi em 2016, quando o ex-campeão dos pesos pesados ​​Brock Lesnar foi autorizado a competir no UFC 200. Lesnar posteriormente testou positivo para um banimento substância. Sua vitória contra Mark Hunt foi anulada para no-contest, e ele cumpriu uma suspensão de um ano pela infração.

Se McGregor for realmente lutar em dezembro, o UFC teria que oferecer a ele uma isenção de salvamento para Lesnar pular os seis meses de testes obrigatórios.

Esteja ele lutando ou não antes do final de 2023, McGregor definitivamente tem um esboço para seu futuro, esperando que Chandler seja apenas o primeiro de três confrontos marcantes.

“Chandler em dezembro e depois [Justin] Gaethje, BMF e depois faremos o Nate [Diaz] trilogia”, disse McGregor.

McGregor passou muito tempo ultimamente pedindo uma luta contra Justin Gaethje depois que Gaethje marcou um nocaute enfático com um chute na cabeça de Poirier no UFC 291. Ele finalmente abandonou esse plano para sua próxima luta, mas não se esqueceu de um eventual confronto com Gaethje no futuro.

Claro, McGregor x Diaz 3 tem sido uma luta sobre a qual os dois lutadores têm falado desde que dividiram duas lutas em 2016. Em seu primeiro encontro, Diaz chocou o mundo com um mata-leão no segundo round para finalizar. McGregor. O astro irlandês se vingou com uma vitória por decisão da maioria em uma revanche cinco meses depois.

McGregor sempre planejou terminar a trilogia, enquanto Diaz continua anunciando seu eventual retorno ao UFC depois de deixar a promoção na agência livre, o que acabou levando a sua recente luta de boxe contra Jake Paul.

Mas o MMA não é o único interesse de McGregor. Depois de assistir ao evento de sábado do Matchroom Boxing com a vitória por nocaute brutal de Anthony Joshua, ele entrou no ringue para chamar o influenciador KSI para uma luta de boxe sem luvas.

Aqui está a frase de destaque de McGregor.

Não demorou muito para que KSI respondesse zombeteiramente à chamada de McGregor.

Lmao acabou de ver isso. Jake Paul deve estar chorando porque eu já tenho Connor no meu pau e nem precisei lutar com um lutador de mma