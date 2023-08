Conor McGregor ainda luta contra Michael Chandler se o UFC oferecer, ‘mas acho que eles não o querem mais’

Conor McGregor tem a impressão de que o UFC pode estar esfriando com a ideia de uma luta contra Michael Chandler.

McGregor e Chandler vêm atuando como treinadores na atual temporada do The Ultimate Fighter, e a expectativa é que os dois ex-campeões mundiais de MMA se enfrentem no final da temporada. Desde o início da temporada, McGregor tem convocado outros lutadores a torto e a direito – incluindo Nate Diaz para uma luta da trilogia e Justin Gaethje em uma possível luta pelo título da BMF – e agora, a maior estrela da história do UFC está afirmando que o UFC pode ser olhando outras opções.

“Eu faço se eles quiserem, não [problem]”, disse McGregor em um tweet já deletado. “Eu não acho que eles o querem mais [though]. Há muitas lutas interessantes por aí e minha data de retorno é a minha data de retorno. Eu nunca dei a mínima para quem era. Sempre. Eu luto com qualquer um. Vou até levá-los para mim, pergunte [Paulie Malignaggi]. voou e [beat] em volta.”

Chandler reagiu às alegações de McGregor e essencialmente o chamou de mentiroso.

“Esse cara … eu me lembro quando suas palavras tinham um peso imenso. Apenas diga a verdade ”, disse Chandler em resposta.

Durante a temporada, McGregor e Chandler ficaram cara a cara após uma vitória do Team Chandler, que levou McGregor a dar um empurrão no rosto de Chandler. Desde então, McGregor parece morno, na melhor das hipóteses, quando se trata de enfrentar o ex-campeão do Bellator em sua primeira luta no octógono desde que sofreu uma grave lesão na perna na derrota por nocaute técnico no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021.