Conor McGregor ataca Jake Paul e Nate Diaz em postagens desagradáveis ​​nas redes sociais, Paul e Diaz respondem

Conor McGregor e Jake Paul parecem estar circulando um ao outro, como foi mostrado durante uma troca de Twitter agora parcialmente deletada após a mais recente vitória de Paul no boxe.

Na noite de sábado em Dallas, Paul derrotou Nate Diaz – que dividiu o octógono do UFC com McGregor em duas ocasiões distintas – por decisão unânime. O que começou com uma crítica ao desempenho de Nate Diaz se transformou em um ataque declarado a Paul, antes que a troca realmente piorasse.

“Campeão do povo, vou dizer isso agora, essas travessuras quando o time2move não está mais me atingindo. Eu o vi apontar, eu o vi virar / ir embora etc etc. está velho agora. Fkn Faça algo porque você não está fazendo nada! Poderia ter sido o campeão do UFC até 170 libras. Desperdiçou. Você está fazendo f *** tudo. – Conor McGregor já excluiu o tweet. “Vou servir seu fígado em um sanduíche na trilogia m8. Fora direto. Eu não vou nem bater na sua cara. Isso foi péssimo ontem à noite. Paul é um *****. Um lixo absoluto que ele é. Movendo-me para trás como se estivesse assistindo a uma luta no retrocesso. Santo lixo. Coisas embaraçosas em todo o IMO. #piss ”- Conor McGregor desde que excluiu o tweet.

Paul já tinha visto o suficiente e respondeu ao ex-campeão de duas divisões.

Amigo, você precisa entrar na reabilitação e depois na USADA. Até lá, cale a boca. Floyd brincou com você. Dustin levantou seu queixo. Khabib e Nate sufocaram você. E eu colocaria você no caixão para sempre, mesmo tão excitado quanto você. https://t.co/uYyccvulwj —Jake Paul (@jakepaul) 6 de agosto de 2023

McGregor continuaria a atirar em Paul com mais tweets excluídos, incluindo xingar Paul de nomes depreciativos. Paul não é estranho às batalhas de mídia social e decidiu continuar atacando os recentes problemas de McGregor com a lei, incluindo as acusações contra McGregor decorrentes do jogo 4 das finais da NBA em Miami.

Bom garoto deletando seus tweets Conny. Bata-me assim que sair da reabilitação ou da prisão. —Jake Paul (@jakepaul) 6 de agosto de 2023

Paul teria mais um tweet em reação a McGregor e um pouco da linguagem ofensiva que ele usou.

Eu vejo pessoas fora de forma porque McGregor me chamou de “peruca”. É o jogo de luta. Eu não dou a mínima para o que um tolo bebedor de uísque barato e drogado diz e depois apaga. Ele é um viciado em drogas egoísta, egocêntrico e salgado que não fez nada pelos outros… pic.twitter.com/JeXT4T4Xr3 —Jake Paul (@jakepaul) 7 de agosto de 2023

No estilo típico de Diaz, ele manteve as coisas muito curtas e simples ao responder, não apenas a McGregor, mas também a qualquer outra pessoa que criticasse a luta em apenas sete palavras.

A maioria das pessoas não sabe nada sobre boxe — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 7 de agosto de 2023

Após a luta da noite de sábado, Paul desafiou Diaz para uma luta de MMA no PFL. Diaz está entusiasmado com a ideia de voltar às regras do MMA, mas sugeriu durante toda a semana que seu plano após a luta de 10 rounds com Paul era voltar ao UFC ou competir sob a bandeira do Real Fight Inc.

McGregor está atualmente aparecendo na atual temporada do The Ultimate Fighter e deve enfrentar o técnico rival Michael Chandler, embora uma data não tenha sido anunciada oficialmente.