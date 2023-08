Conor McGregor dá banho à noiva Dee Devlin com presentes de aniversário

Conor McGregor não poupou despesas para Dee Devlin Aniversário de esta semana … organizando uma festa de barco épica para sua noiva, enquanto a regava com presentes de grife.

A estrela do UFC compartilhou fotos de sua festa surpresa para seu amante na terça-feira – um dia antes de Devlin, que é grávida com o quarto filho do casal, completa oficialmente 36 anos – e você pode ver, o cara deu tudo certo.