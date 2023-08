Conor McGregor está usando o nome de Gaethje para influenciar, diz o gerente Ali Abdelaziz

Justin Gaethje é indiscutivelmente o lutador mais badalado do UFC no momento, após seu nocaute Dustin Poirier E é por causa disso Conor McGregor está chamando a estrela dos leves nas mídias sociais … ele está perseguindo influência, de acordo com o gerente de JG.

Esportes TMZ falar com Ali Abdelaziz dias depois que seu principal cliente foi para casa com o cinturão do BMF, que ele conquistou durante a luta principal do UFC 291. Enquanto as pessoas estavam maravilhadas com o chute na cabeça de Gaethje, The Notorious não era um deles … Conor rapidamente acertou upou o Twitter e destruiu Justin.