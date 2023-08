Conor McGregor fica irritado com golpe de inatividade de Charles Oliveira: ‘Você não é ninguém agora, de novo’

Charles Oliveira pode ter irritado Conor McGregor.

Os dois ex-campeões leves do UFC trocaram tiros na quinta-feira depois que McGregor criticou um comentário feito por Oliveira sobre a inatividade do irlandês. Depois que McGregor postou “Lutar é MOTIVAÇÃO”, Oliveira respondeu apontando que McGregor não competia desde sua trilogia de julho de 2021 contra Dustin Poirier.

Esse comentário gerou uma rápida resposta multi-Tweet de McGregor, que pode ser vista abaixo.

Recuperando-se de uma fratura na perna, seu zé-ninguém. Você não é ninguém agora, de novo. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 de agosto de 2023

Saia desse Lamborghini que você quebrou a bunda — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 de agosto de 2023

McGregor (22-6) perdeu três de suas últimas quatro lutas e competiu no MMA apenas quatro vezes desde que se tornou campeão de duas divisões em 2016. Esperava-se que “The Notorious” voltasse ao UFC no final de 2023 para enfrentar Michael Chandler seguindo a temporada da dupla em o lutador final 31, no entanto, essa linha do tempo – e a luta de Chandler em geral – parecem estar em terreno instável, já que o status de McGregor com a USADA ainda não está claro.

O status legal de McGregor também não está claro depois que o lutador foi acusado de agredir sexualmente uma mulher em um jogo das finais da NBA em Miami em junho passado.

Durante seu discurso de quinta-feira, McGregor questionou ainda mais a luta de Chandler e expressou o desejo de lutar contra Justin Gaethje e Nate Diaz em um futuro próximo.