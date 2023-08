Conor McGregor promete acabar ‘mal’ com Tony Ferguson em comentários acalorados, Ferguson responde

Não há amor perdido entre Conor McGregor e Tony Ferguson, como ambos lembraram ao mundo da mídia social esta semana.

Durante anos, McGregor e Ferguson pareciam circular um ao outro com conversas inúteis, e durante a recente barragem de McGregor no Twitter, ele acabou atacando o ex-campeão dos leves, prometendo “acabar” com Ferguson quando ele tivesse a oportunidade. .

“Eu sou [going to] acabar com você e mal. Não esqueci”, afirmou McGregor.

Como esperado, Ferguson – que estava muito animado por “The Notorious” dizer algo para ele nas redes sociais – respondeu como só ele pode.

“Ahh, aí está a minha merda”, disse Ferguson. “Demorou alguns para chamar sua atenção, hein? Lembra quando você trabalhava para mim e eu demiti você por não fazer seu trabalho. Quando terminar de assinar suas questões legais, assine na linha pontilhada Coward-Champ.”

Espera-se que McGregor retorne de uma longa ausência por lesão para enfrentar Michael Chandler, seu treinador rival na recente temporada do The Ultimate Fighter. Será a primeira aparição do ex-campeão de duas divisões no octógono desde que sofreu uma grave lesão na perna na derrota por nocaute técnico no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021.

Ferguson, que não conquista uma vitória desde a vitória por nocaute técnico no segundo round sobre Donald Cerrone no UFC 238 em junho de 2019, está atualmente em uma derrapagem de seis lutas, com sua derrota mais recente vindo com um triângulo de braço no UFC 291 em Julho.