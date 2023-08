Consequence defende ex-publicitário de Kanye West indiciado em caso eleitoral de Trump

TMZ. com

Trevian Kutti ex-publicitário da Kanye West dar R Kelly é cobrado como um dos Donald Trump co-conspiradores no caso de interferência eleitoral na Geórgia, o que é uma surpresa para Consequência … quem está atestando sua personagem.

Os contras nos dizem que Trevian trabalhou com Ye ao lado Chance, o rapper durante períodos cruciais das suas ambições políticas por volta de 2018, mas não é certo se ela realmente desempenhou funções publicitárias… ou se a mídia está atribuindo esse rótulo a ela para alavancar sua associação com Ye.

Trevian se rendeu na sexta-feira na prisão do condado de Fulton e estava toda sorridente em sua foto… o que não choca Cons, porque ele diz que ela sempre foi agradável de estar por perto.

A promotora do condado de Fulton, Fani Willis, não vê as coisas dessa forma … Trevian é acusado de pressione o anel Trabalhador eleitoral da Geórgia Ruby Freeman numa falsa admissão de fraude nas eleições – e a alegada coerção foi captada pela câmara do corpo da polícia.