Consigaz OFERECE EMPREGOS na região Sudeste

A Consigaz, empresa que há mais de 40 anos é modelo de qualidade e segurança no engarrafamento, na distribuição e na comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para residências e empresas, está com ótimos cargos em aberto nos estados de SP e RJ. Dessa forma, confira a lista de oportunidades:

Assistente Administrativo de Instalações – Duque de Caxias – RJ – Engenharia Mecânica;

Assistente de Frota – Barueri – SP – Transporte;

Recepcionista – Barueri – SP – Recepção;

Analista Fiscal Júnior – Barueri – SP – Fiscal: Apuração e recolhimento de tributos indiretos, envio de obrigações acessórias para os fiscos municipal, estadual, federal e órgãos reguladores, análise e conciliação da escrita fiscal.

Aprendiz – São Vicente – SP – Administração Geral;

Jovem Aprendiz – Barueri – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Consigaz

Sobre a Consigaz, é necessário relatar que a companhia está presente nos estados de SP, ES, GO, RS, RJ, MG e no Distrito Federal. A Consigaz conta com modernas bases de engarrafamento, distribuição e armazenagem, atendendo milhões de consumidores tanto no segmento de botijões e cilindros quanto no abastecimento de gás a granel.

A moderna e bem equipada frota Consigaz abastece empresas, lojas próprias e revendas autorizadas, conduzida por motoristas e funcionários treinados para manter o padrão de atendimento da empresa. Com isso, a rede garante a segurança e a qualidade do abastecimento de GLP desde a refinaria até o consumidor final.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Consigaz, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir.

Por lá, você poderá conferir todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



