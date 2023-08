Consulta ao cadastro antes do pagamento de agosto é liberada

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que tem como objetivo ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O pagamento do benefício ocorre mensalmente e é uma importante fonte de renda para milhões de brasileiros. Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o Bolsa Família em 2023, desde a consulta do pagamento até os valores e datas de depósito.

Este é um programa de transferência de renda que visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Ele é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00, e famílias em situação de pobreza, com renda per capita entre R$ 178,01 e R$ 356,00. O programa busca garantir o acesso a direitos básicos, como alimentação, educação e saúde, para as famílias beneficiadas.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente pela Caixa Econômica Federal. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar, levando em consideração o número de membros da família e as faixas etárias. O valor mínimo é de R$ 89,00 por família, mas pode chegar a até R$ 372,00 mensais, dependendo das características da família.

O pagamento é feito por meio de um cartão magnético, o Cartão Bolsa Família, que é emitido pela Caixa. O saque pode ser realizado em qualquer agência, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Além disso, as famílias também podem optar por receber o benefício diretamente em suas contas bancárias.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

A consulta do pagamento do Bolsa Família é uma etapa importante para as famílias beneficiadas. Ela permite verificar se a família está contemplada no programa e qual o valor que será recebido. Existem duas maneiras de realizar a consulta:

App Bolsa Família: O titular do benefício pode utilizar o aplicativo Bolsa Família, disponível para download nas lojas de aplicativos. Basta fazer o login com o número do CPF e criar uma senha. O sistema irá reconhecer se a família tem direito ao benefício e mostrará as informações na primeira página. App Caixa Tem: É possível consultar o saldo do Bolsa Família também pelo aplicativo Caixa Tem. Basta acessar a opção “Bolsa Família” e em seguida “Consultar saldo”. O valor previsto para o pagamento do mês será exibido.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023, de acordo com o número final do NIS:



Você também pode gostar:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Documentos necessários para participar do benefício

Para participar do Bolsa Família, é necessário possuir alguns documentos e atender aos requisitos estabelecidos pelo programa. Os principais documentos necessários são:

Cadastro Único (CADÚNICO): É preciso estar cadastrado no CADÚNICO, que é o sistema do governo federal que registra as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda. Para realizar o cadastro, é necessário comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou à prefeitura do município. Documento de identificação: É necessário apresentar um documento de identificação válido, como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Comprovante de residência: É preciso apresentar um comprovante de residência atualizado, como conta de água, luz ou telefone, em nome do responsável familiar. Comprovante de renda: É necessário apresentar comprovantes de renda de todos os membros da família, como contracheques, declaração de renda ou extratos bancários.

Importância do programa social

O Bolsa Família é um programa essencial para a redução da desigualdade social no Brasil. Com o pagamento mensal do benefício, milhões de famílias têm acesso a recursos que podem fazer a diferença em suas vidas. É importante estar atento ao calendário de pagamentos e realizar a consulta regularmente para garantir que a família esteja contemplada e receba o valor correto. O Bolsa Família é uma importante ferramenta de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando melhores condições de vida e oportunidades para um futuro melhor.