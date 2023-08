Consulta ao QUARTO LOTE já está disponível?

A restituição do Imposto de Renda é um procedimento pelo qual os contribuintes podem receber de volta os valores pagos em excesso durante a declaração do tributo. Em outras palavras, é a devolução do dinheiro que foi retido a mais durante o processo de acerto de contas com o fisco.

Para tornar o processo mais eficiente e organizado, a Receita Federal distribui os pagamentos em lotes, sendo um total de cinco lotes.

O quarto lote, que representa uma parcela significativa das restituições, está prestes a ser liberado, permitindo que os contribuintes contemplados recebam o valor devido.

Assim, caso você ainda não tenha recebido o pagamento da restituição, é essencial ficar atento às datas de consulta e pagamento. E por isso, organizamos esse texto!

Dessa forma, reunimos aqui muitas informações importantes sobre o pagamento do quarto lote da Restituição do Imposto de Renda. Então, continue com a gente essa leitura.

Quando será disponibilizado a consulta ao quarto lote da Restituição do Imposto de Renda?

O contribuinte que está ansioso para verificar se terá direito à restituição do Imposto de Renda no quarto lote precisará aguardar até o dia 24 de agosto.

Nessa data, a Receita Federal tem previsão de disponibilizar a consulta, através da qual será possível verificar se ele está incluso no grupo de beneficiários. A expectativa é de que o pagamento das restituições ocorra no dia 31 de agosto.

Além disso, é importante ressaltar que a liberação dos lotes de restituição é realizada em diferentes datas ao longo do ano, seguindo dessa forma, um cronograma definido pela Receita Federal.



Você também pode gostar:

Portanto, a paciência e a atenção às atualizações oficiais são fundamentais para que o contribuinte fique ciente de sua situação fiscal e possa se preparar financeiramente para o recebimento, caso seja contemplado.

Como realizar a consulta?

Antes de tudo, vale dizer que, além da consulta básica, o contribuinte tem a opção de realizar uma verificação mais abrangente da situação de sua declaração, onde pode identificar possíveis pendências.

A partir da data prevista para a realização da consulta a restituição do Imposto de Renda para o quarto grupo de beneficiários, você poderá acessar as informações de forma 100% online no portal do e-CAC ou mesmo da Receita Federal.

Assim, confira abaixo os passos detalhados:

Para acessar o portal e-CAC e consultar o extrato do Imposto de Renda, você pode seguir os seguintes passos:

Antes de tudo, acesse o portal e-CAC por meio do site oficial do governo; Na página principal, encontre a opção “Acesso pelo gov.br” e selecione-a; Na página seguinte, insira o seu número de CPF e clique em “Prosseguir”; Depois, digite a sua senha e clique em “Acessar”; No menu “Serviços em destaque”, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”.

Outra alternativa para realizar a consulta é através do portal Meu Imposto de Renda, seguindo estes passos:

Primeiramente, acesse o site oficial Meu Imposto de Renda; Dentro da lista de serviços disponíveis, selecione a opção “Consultar Restituição”; Para uma consulta simples, você pode acessar diretamente este link específico e informar o seu CPF, o ano da declaração (por exemplo, 2022) e a data de nascimento.

Enfim, seguindo qualquer um desses procedimentos, você poderá obter informações sobre a sua restituição do Imposto de Renda, além de outras informações relevantes, como possíveis irregularidades na declaração.

Mas, lembre-se sempre de utilizar sites oficiais e tomar cuidado com seus dados pessoais ao realizar essas consultas.

Você pode se interessar em ler também:

Quem vai receber a Restituição do Imposto de Renda no quarto lote?

A Receita Federal ainda não divulgou o número exato de pessoas que serão contempladas no quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2023. No entanto, é importante destacar que os contribuintes com prioridade legal continuarão a receber suas restituições antes dos demais. Esses grupos prioritários incluem:

Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos;

Indivíduos idosos acima de 60 anos;

Contribuintes com algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou que possuam moléstia grave;

Pessoas cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além dos mencionados acima, também fazem parte desse grupo os contribuintes que optaram por realizar a declaração pré-preenchida e aqueles que solicitaram a restituição por meio do PIX.

Essa ordem de prioridade é estabelecida para garantir que os grupos mais vulneráveis e com necessidades especiais tenham um acesso mais rápido aos valores a que têm direito.

Vale ressaltar que a Receita Federal geralmente realiza o pagamento dos lotes de restituição em diferentes datas ao longo do ano, possibilitando que os contribuintes que se enquadram nos critérios prioritários recebam suas restituições o mais breve possível.

Os demais contribuintes, por sua vez, receberão suas restituições nos lotes subsequentes, seguindo a ordem cronológica de entrega da declaração do Imposto de Renda.