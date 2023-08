Consulta começa na semana que vem

A Receita Federal está se preparando para liberar o aguardado 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Depois do sucesso dos três primeiros lotes, que beneficiaram milhões de contribuintes, chegou a vez de mais pessoas receberem seu dinheiro de volta. Neste guia completo, iremos fornecer todas as informações necessárias para você entender como funciona a consulta, quem tem direito à restituição e como reagendar o depósito do valor, caso necessário.

Quem vai receber o 4º lote de restituição do Imposto de Renda?

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 vai contemplar, em sua maioria, os contribuintes que não fazem parte dos grupos prioritários atendidos nos lotes anteriores. Isso significa que se você não se enquadra como idoso, pessoa com deficiência, professor ou não possui nenhuma prioridade legal definida pela Receita Federal, há grandes chances de receber a restituição neste lote. Além disso, aqueles que estavam na malha fina ou retificaram a declaração após os lotes anteriores também serão contemplados.

É importante ressaltar que o valor da restituição será depositado na conta bancária informada durante a entrega da declaração do Imposto de Renda. Caso você tenha optado pelo recebimento via Pix, a chave cadastrada precisa ser o seu CPF.

Como fazer a consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda?

A consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda será aberta no dia 24 de agosto. Para realizar a consulta, basta acessar o site oficial da Receita Federal e selecionar a opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, clique em “Consultar a Restituição” e informe seu número de CPF, data de nascimento e o ano de exercício.

Ao realizar a consulta, preste atenção à mensagem exibida. Caso apareça algo relacionado a “enviado crédito para o banco”, isso significa que você foi contemplado e o valor da restituição foi encaminhado para o banco realizar o depósito na sua conta.

Reagendando o depósito do dinheiro da restituição

Caso você não tenha recebido o dinheiro da restituição mesmo tendo direito a ele, é possível reagendar o depósito. Para fazer isso, você deve entrar em contato com o Banco do Brasil, que é o responsável pelos pagamentos. Além disso, é possível realizar o procedimento através do Portal BB ou pelos telefones de atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) e 0800-729-0088 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos).

Calendário de pagamento das restituições



Confira abaixo o calendário de pagamento das restituições do Imposto de Renda 2023:

1º lote: 31 de maio (4.129.925 contribuintes)

2º lote: 30 de junho (5.138.476 contribuintes)

3º lote: 31 de julho (5.632.036 contribuintes)

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Cuidados ao receber a restituição do Imposto de Renda

Ao receber a restituição do Imposto de Renda, é importante tomar alguns cuidados para garantir que o processo ocorra sem problemas. Confira algumas dicas:

Verifique os dados bancários: Certifique-se de que os dados bancários informados na declaração estão corretos para evitar problemas no depósito da restituição. Fique atento às mensagens da Receita Federal: Acompanhe as mensagens exibidas durante a consulta, pois elas podem indicar a situação da sua declaração e do pagamento da restituição. Guarde os comprovantes: Mantenha os comprovantes de entrega e pagamento do Imposto de Renda, pois eles são importantes para futuras consultas e possíveis correções.

Lembre-se de que todas as declarações, mesmo as que já tiveram o saldo restituído, podem ser revisadas pela Receita Federal em um prazo de até cinco anos. Portanto, é fundamental ficar atento e acompanhar a situação da sua declaração.

Vale lembrar que este guia completo tem o objetivo de fornecer informações relevantes sobre a restituição do Imposto de Renda 2023. Para estar sempre atualizado, acompanhe os comunicados oficiais emitidos pela Receita Federal e fique atento aos prazos e procedimentos necessários para garantir o recebimento do seu dinheiro de volta.

Aproveite a restituição do Imposto de Renda e utilize esse valor de forma consciente e planejada.