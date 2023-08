Consulta do VALE GÁS pelo CPF LIBERADA. Veja como fazer!

O Vale Gás é um programa do governo que visa auxiliar as famílias de baixa renda a adquirirem botijões de gás de cozinha. Com a finalidade de facilitar o acesso a esse recurso essencial, a Caixa Econômica Federal é responsável por administrar o programa e realizar o pagamento do benefício. Neste artigo, vamos apresentar todas as informações relevantes sobre o Vale Gás em 2023.

O que é o Vale Gás?

O Vale Gás é um auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha. O valor do benefício é calculado com base na média do preço do gás nos seis meses anteriores, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O pagamento é feito de forma bimestral e o valor do ticket varia de acordo com o preço médio do gás.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para ter direito ao benefício do Vale Gás, a família deve se enquadrar em algumas regras estabelecidas pelo programa. São elas:

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 660);

Famílias que possuem integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada ( BPC ), independentemente de fazer parte do Cadastro Único.

É importante ressaltar que o número de famílias beneficiárias do programa pode variar devido à variação do preço médio do botijão de gás e ao processo de averiguação cadastral do Cadastro Único.

Distribuição regional do Vale Gás

O programa do Vale Gás alcança famílias em todas as regiões do país. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a distribuição do público do Vale Gás por região é a seguinte:



Você também pode gostar:

48% das famílias beneficiárias são do Nordeste;

33% das famílias beneficiárias são do Sudeste;

10% das famílias beneficiárias são do Norte;

6% das famílias beneficiárias são do Sul;

3% das famílias beneficiárias são do Centro-Oeste.

Esses números mostram que o programa tem uma abrangência nacional e busca atender as necessidades das famílias em todas as regiões do Brasil.

Como consultar o Vale Gás pelo CPF e NIS?

Para consultar se você tem direito ao Vale Gás, é necessário utilizar algumas plataformas específicas. Como o benefício está atrelado ao Bolsa Família, as formas de consulta são as mesmas do programa Bolsa Família. Veja como fazer a consulta pelo CPF ou NIS:

Aplicativo do Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem

Portal Cidadão da Caixa;

Atendimento Caixa – telefone 111;

Canal do MDS – telefone 121.

É importante destacar que não existe um site ou aplicativo oficial específico para consulta do Vale Gás. Portanto, é necessário utilizar as plataformas mencionadas acima para obter informações sobre o benefício.

Calendário de pagamento do Vale Gás em 2023

O pagamento do Vale Gás segue um calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal. As datas de pagamento são definidas de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Confira o calendário de pagamento do Vale Gás em 2023:

Último dígito do NIS Data de pagamento 1 10/01/2023 2 12/01/2023 3 14/01/2023 4 16/01/2023 5 18/01/2023 6 20/01/2023 7 22/01/2023 8 24/01/2023 9 26/01/2023 0 28/01/2023

É importante ressaltar que essas datas são apenas uma referência e podem sofrer alterações. Para saber a data exata do pagamento, é necessário consultar as plataformas mencionadas anteriormente.

Como sacar o Vale Gás em 2023?

O saque do Vale Gás pode ser realizado de duas maneiras: por meio de conta poupança digital ou utilizando o Cartão Social. O processo de movimentação dos valores é diferente para cada plataforma.

Saque pela conta poupança digital no Caixa Tem

Para realizar o saque do Vale Gás por meio da conta poupança digital no Caixa Tem, é necessário seguir alguns passos. Confira o passo a passo completo:

Abra o aplicativo Caixa Tem e selecione a opção “Gerar código para saque”. O aplicativo irá informar que você deve estar em frente a um caixa eletrônico, atendente lotérico ou correspondente Caixa Aqui antes de continuar. Caso esteja no local de saque, pressione a opção “Gerar código”. Será gerado um código autorizador de saque, que deve ser digitado no caixa eletrônico ao realizar a operação. No visor do caixa eletrônico, selecione a opção “Saque Sem Cartão” e digite o número do CPF do beneficiário. Digite o código de seis números gerado no aplicativo e pressione “Continuar” para finalizar o saque.

Lembrando que o código gerado tem validade de uma hora. Caso não finalize o saque dentro desse prazo, será necessário realizar o processo novamente desde o início.

Saque utilizando o Cartão Social

O saque do Vale Gás também pode ser realizado utilizando o Cartão Social. Para realizar o saque, é necessário se dirigir a um terminal de autoatendimento da Caixa, a um Correspondente Caixa Aqui ou a uma lotérica, apresentando o cartão e um documento de identificação do titular.