Consulta pelo CPF, veja como fazer

A consulta pelo CPF do Bolsa Família pode ser feito de uma maneira simples e prática, diretamente pelo seu celular. Desse modo, você já poderá ter acesso a uma variedade de informações, que permitirão que você saiba mais sobre o valor que receberá, a data de pagamento e demais dados importantes.

Para saber como funciona o processo, leia o nosso passo a passo completo e tire todas as suas dúvidas!

Como fazer a consulta pelo CPF do Bolsa Família

Para facilitar o dia a dia dos beneficiários, existe um aplicativo do Bolsa Família no qual, por meio do seu CPF, é possível acessar muitas informações importantes sobre o seu benefício. Assim, em poucos cliques é possível saber mais sobre a situação do seu cadastro. Confira:

1. Baixe o aplicativo do Bolsa Família

Antes de qualquer coisa, vá à loja de aplicativos do seu celular e pesquise por “Bolsa Família”. Baixe o aplicativo oficial do Governo, instalando em seguida. Certifique-se de baixar o aplicativo correto. Para facilitar a sua vida, separamos aqui o link de cada um dos apps, de acordo com o sistema operacional do seu celular:

2. Faça o seu login

Quando você baixar o app, deverá fazer o seu login, que pode ser a mesma senha e os mesmos dados que você tem usado no Caixa Tem, por exemplo. Entretanto, também existe a possibilidade de você criar uma senha nova e, para isso, deve clicar na opção “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família”. Feito isso, siga os passos dentro da plataforma para poder fazer a sua senha de acesso.



Você também pode gostar:

Lembre-se de armazenar bem a sua senha, pois ela será usada, mais tarde, em toda consulta pelo CPF que você fizer do Bolsa Família. Essa é uma medida de segurança para que nenhuma outra pessoa se passe por você e acabe fazendo movimentações nas suas contas, por exemplo.

3. Informe o seu CPF corretamente

Na terceira etapa, você deverá apresentar o seu CPF. Para isso, preencha com atenção e aguarde o carregamento da página, que irá mostrar a você diversas informações sobre a sua conta do Bolsa Família. Navegue nas categorias que são do seu interesse para saber mais sobre pagamentos e outros detalhes importantes.

O que pode ser consultado via CPF?

Ao seguir os passos que apresentamos até aqui, você poderá consultar diversas informações importantes sobre os pagamentos do seu Bolsa Família. E tudo isso de uma forma super simples, prática e rápida, concorda?

Vejamos algumas das possibilidades que podem ser acessadas via aplicativo:

Calendário de pagamento do seu Bolsa Família, indispensável para você organizar as suas finanças;

Averiguar se o valor pago está liberado para você, ou se houve algum tipo de bloqueio, como no caso de informações pessoais desatualizadas, por exemplo;

Receber e analisar possíveis avisos e notificações recebidas no app;

Visualizar todas as parcelas que estão disponíveis ou bloqueadas. Lembrando que o motivo do bloqueio pode variar, e que é importante você sempre verificar a sua situação para garantir que o seu cadastro esteja dentro dos requisitos para os pagamentos serem liberados.

Viu só como é simples fazer a consulta pelo CPF? Agora é só usufruir desse benefício.