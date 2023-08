Consultar o Bolsa Família pelo celular é mais fácil do que você imagina; confira o passo a passo

Consultar o Bolsa Família pelo celular é mais fácil do que você imagina! Muitos beneficiários ainda têm dúvidas sobre o processo de consulta das informações do seu benefício. Mas apenas com alguns passos simples é possível obter todas as informações que desejam sem sair de casa.

Neste artigo, nós selecionamos 3 formas simples e rápidas para você consultar o Bolsa Família sem sair de casa. Além disso, confira o passo a passo completo para a solicitação.

O que é o Bolsa Família e como participar?

O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo Governo Federal com o objetivo de reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil. Nos últimos anos, o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil, mas após a volta do presidente Lula ao poder, o Bolsa Família foi retomado.

O programa já atende quase 21 milhões de famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza e que têm renda per capita de até R$ 218 por mês. O valor do benefício depende da composição familiar, que leva em consideração a idade e a quantidade de membros de cada família.

Para receber o Bolsa Família, é preciso se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal), um sistema que reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda.

Além disso, é necessário cumprir algumas condicionalidades, como manter a frequência escolar das crianças e adolescentes, fazer o acompanhamento de saúde das gestantes e das crianças menores de 7 anos e participar de atividades de educação alimentar e nutricional.

Como consultar o Bolsa Família pelo celular?

Consultar o Bolsa Família pelo celular é uma forma prática, rápida e segura de saber se o seu benefício está liberado, qual é o valor, a data de pagamento, bem como ter acesso ao extrato detalhado.



A seguir, confira 3 formas de fazer a consulta completa pelo celular.

Aplicativo do Bolsa Família

O aplicativo do Bolsa Família permite consultar as informações do programa pelo celular. Para usar o aplicativo é necessário fazer o download no Google Play Store ou na App Store.

Depois, basta fazer o login utilizando o CPF do titular e a senha do próprio aplicativo. Além disso, o usuário também tem a opção de utilizar os mesmos dados do aplicativo Caixa Tem para fazer o login.

Aplicativo CadÚnico

Outra forma de consultar o Bolsa Família pelo celular é através do site ou aplicativo do CadÚnico. Assim, ao acessar o sistema, é possível consultar informações básicas apenas informando dados como nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

No entanto, se o beneficiário desejar obter informações completas sobre o seu benefício, será necessário fazer o login utilizando o seu CPF e a senha do Gov.br.

Como consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp

A partir de agora, os beneficiários do programa também poderão consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp. Assim, poderão consultar o valor do benefício, bem como obter outras informações, como instruções para a utilização do aplicativo Caixa Tem e o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Além desses serviços, o novo canal da Caixa também fornece informações sobre como utilizar o aplicativo do banco e todas as funcionalidades disponíveis para os usuários.

É possível utilizar o serviço em apenas dois passos simples. Primeiro, basta adicionar o número 0800 104 0104 na sua lista de contatos. Depois, é só abrir o WhatsApp e iniciar uma conversa com o número, solicitando as informações que desejar.

Pagamento do Bolsa Família de agosto

As datas dos pagamentos do Bolsa Família de agosto já foram confirmadas. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses, que começam no dia 18 para os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) final 1. Assim, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Além do pagamento mínimo de R$ 600 e os bônus do Bolsa Família, parte dos inscritos também poderão contar com um pagamento a mais este mês. Trata-se do Auxílio-Gás, que beneficia milhares de famílias brasileiras.

Os repasses do Auxílio-Gás seguem o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. Sendo assim, as famílias inscritas nos dois programas poderão garantir os dois recebimentos no mesmo dia.