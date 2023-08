Conta de água pode ficar MAIS BARATA desta forma

Incontestavelmente, muitos residentes no Brasil ainda encaram desafios ao cumprir suas responsabilidades financeiras de forma pontual. Seja devido à agitação diária ou por limitações monetárias, é um fato que a falta de pagamento em gastos essenciais é uma realidade amplamente difundida em nosso país. Segundo informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 4 em cada 7 cidadãos do Brasil efetuam o pagamento de certa obrigação com atraso, por exemplo, a conta de água.

Felizmente, certos programas têm a habilidade de conceder descontos em despesas. Assim, contribuem para simplificar a vida dos cidadãos em situação de inadimplência. Um exemplo notável é a Tarifa Social de Energia Elétrica. O que alguns indivíduos podem ainda não saber é que a Tarifa Social também já é possível para despesas relacionadas à conta de água e saneamento.

Aprenda a reduzir suas despesas na conta de água

Da mesma forma que ocorre com os boletos de energia elétrica, uma medida crucial para quem deseja reduzir o valor da conta de água é introduzir modificações nos hábitos domésticos. De fato, essa é a única maneira totalmente eficiente de garantir que suas tarifas reflitam montantes menores.

Ainda que muitos pensem que alterar hábitos seja uma tarefa difícil, estudos apontam que praticar uma ação específica por 21 dias seguidos é suficiente para garantir sua perpetuação. Então, mãos à obra. Vamos descobrir algumas estratégias para diminuir os gastos de sua fatura de água.

Primeiramente, é fundamental controlar a duração de seus banhos. Embora um banho prolongado seja verdadeiramente relaxante, períodos excessivamente longos sob o chuveiro podem contribuir significativamente para aumentar os valores das tarifas. De forma similar, é recomendado desligar o chuveiro ao aplicar shampoo nos cabelos ou durante a escovação dos dentes.

Outra sugestão infalível envolve usar a máquina de lavar roupas com parcimônia, juntando as peças e evitando desperdício de água ao lavar uma única peça. Além disso, pense em reutilizar a água da máquina para higienizar o chão, gerando uma economia adicional. Por último, garanta o fechamento adequado das torneiras e esteja atento a possíveis vazamentos. Ao seguir essas orientações, é certo que você observará mudanças positivas em suas despesas.

Inscrição na Tarifa Social para a fatura de água

Conforme mencionado anteriormente, já está à disposição em nosso país a Tarifa Social de Energia Elétrica. Esse programa, para aqueles menos familiarizados com seus detalhes, representa uma ação social do governo federal brasileiro.



Através da Tarifa Social, é possível que os cidadãos de baixa renda do Brasil consigam descontos em suas contas de eletricidade. O sistema opera de forma progressiva, concedendo descontos mais expressivos à medida que o consumo de energia de uma residência diminui. Atualmente, é possível obter descontos de até 60%.

E agora, também existe a perspectiva de uma Tarifa Social voltada para os custos relacionados ao saneamento básico. Essa possibilidade foi viabilizada após a recente aprovação, em 9 de agosto, pela Comissão de Meio Ambiente (CMA). O próximo passo é submeter o projeto à consideração da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, parece que o acesso ao saneamento básico se tornará consideravelmente mais amplo.

Conta de água atrasada pode ser renegocia no Desenrola Brasil

A companhia Energisa, em parceria com a Voltz, está proporcionando oportunidades de renegociação de dívidas de energia para seus clientes durante todo o ano.

Para aqueles interessados em parcelar seus débitos, será possível dividir o valor total das contas atrasadas em até 24 prestações. É possível usar pagar diretamente na fatura da Energisa.

Por outro lado, para quem deseja dividir o pagamento da fatura antes da data de vencimento, o cartão de crédito pode ser uma opção para manter as finanças equilibradas. Isso permitirá evitar a inadimplência e manter as contas em dia.

As vantagens não se limitam apenas a isso. Aqueles que quitarem suas faturas por meio do aplicativo da Conta Voltz, a fintech pertencente ao Grupo Energisa, receberão um cashback de até 10% (com um limite de R$20,00) no primeiro pagamento.