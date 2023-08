Conta do WhatsApp EXCLUÍDA por ESTE motivo alerta usuários

Lançado no Brasil no ano de 2009, o WhatsApp conquistou uma posição de destaque ao longo do tempo, sendo amplamente utilizado pela população. Muitas pessoas já não conseguem mais imaginar suas vidas sem essa ferramenta de comunicação, empregando-a tanto para fins profissionais, quanto para estudos e relacionamentos pessoais.

De acordo com um estudo conduzido pelas empresas We Are Social e Meltwater, constatou-se que 93,4% dos usuários de internet brasileiros, entre 16 e 64 anos, fazem uso desse aplicativo de mensagens. Isso corresponde a aproximadamente 169 milhões de indivíduos que têm o WhatsApp baixado em seus smartphones.

Esses números evidenciam a ampla presença do aplicativo nos dispositivos móveis do país. Apesar de sua popularidade e facilidade de acesso, é importante ressaltar que os usuários podem ser excluídos da plataforma caso violem as regras estabelecidas pela Meta, empresa responsável pelo app. Para evitar essa situação indesejada, é fundamental estar ciente de uma das principais condutas proibidas, que pode resultar no banimento do usuário.

Quais são os motivos por trás da suspensão no WhatsApp?

Um dos elementos que podem influenciar nesse sentido é a utilização de aplicativos diferentes do WhatsApp. Atualmente, existem três variantes disponíveis:

A versão padrão, acessível a todos;

O WhatsApp Beta, utilizado no programa de testes da empresa;

E o Business, desenvolvido especificamente para empresas.

Qualquer outra versão não autorizada, que alegue oferecer as mesmas funcionalidades do mensageiro e até mesmo recursos adicionais, pode acarretar em uma “sanção”, caso seja baixada no dispositivo. Além disso, o uso de aplicativos que disponibilizem recursos que não fazem parte da plataforma original, como a visualização de mensagens deletadas, também pode resultar em banimento.

Apesar de tais práticas serem contrárias à política estabelecida pela Meta, o usuário que as emprega também pode estar sujeito a ter sua privacidade violada. Isso porque existem riscos à segurança, uma vez que a origem dos aplicativos alternativos não é conhecida com precisão, tampouco detalhes sobre os termos de uso. Em geral, esses aplicativos apresentam vulnerabilidades que comprometem a privacidade das pessoas.

Resumindo, a recomendação para evitar ser banido ou se tornar vítima de golpistas que buscam roubar dados é evitar o uso de aplicativos não autorizados pela Meta. Além disso, não se deve baixar as versões que prometem oferecer funcionalidades que não são utilizadas pelo WhatsApp original.



Ler mensagens apagadas no WhatsApp

Sabia que existe uma maneira de visualizar mensagens apagadas no WhatsApp? Este truque funciona apenas em dispositivos Android, sem previsão disponível para o iPhone, mas pode ser útil.

O procedimento é bastante simples:

Acesse as “configurações” do seu dispositivo Android;

Em seguida, navegue até “notificações” e toque em “configurações avançadas”;

Procure por “histórico de notificações” e ative essa opção.

A partir daí, sempre que você receber uma mensagem e ela for apagada, basta acessar essa opção no histórico de notificações.

Como existem diversos modelos de dispositivos Android, o caminho até essa opção pode variar um pouco, dependendo do aparelho.

No entanto, geralmente, as configurações permitem que você pesquise o que deseja usando uma função de pesquisa. Então, basta pesquisar por “histórico de notificações” e seguir o mesmo processo.

Grupos terão iniciais nas miniaturas de fotos

Recentemente, o WhatsApp lançou uma versão beta (2.23.15.9) com uma atualização que traz melhorias nos ícones de perfil em chats de grupo. Essa atualização visa aprimorar as miniaturas de perfil, facilitando a identificação dos membros do grupo, mesmo quando eles não possuem uma foto de perfil.

O aplicativo agora exibe uma miniatura com as iniciais do nome do membro do grupo. Anteriormente, o WhatsApp mostrava uma imagem de perfil vazia padrão. Para verificar se o recurso está disponível, os usuários devem abrir um bate-papo em grupo e procurar por uma mensagem enviada por um membro do grupo cuja foto de perfil não está visível. Se o contato estiver salvo com um nome que não comece com caracteres especiais, será possível ver a inicial do nome diretamente na nova miniatura.

As melhorias nos ícones de perfil nos chats em grupo estão atualmente disponíveis para alguns testadores beta que instalaram a versão mais recente do WhatsApp beta para Android na Google Play Store. Essas melhorias serão lançadas para um número ainda maior de usuários nos próximos dias.