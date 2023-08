Conta Poupança Saúde: Como ser reembolsado pelo HSA?

Ccom os custos crescentes de assistência médicatendo uma Conta Poupança Saúde (HSA) tornou-se uma forma popular para muitos aliviarem o fardo em suas carteiras.

Mas quando se trata de reembolsando-se de você HSAhá algumas coisas a serem lembradas.

Prazo para reembolsos HSA

Ao contrário de algumas outras contas, há sem prazo estrito por ser reembolsado pelo seu HSA.

Você pode se reembolsar pelas despesas anos depois que elas ocorreram, o que pode significar um grande alívio para quem pode ter esquecido de fazê-lo no passado. No entanto, é crucial aderir a algumas regras estabelecidas pelo IRS.

É importante observar que você não pode se reembolsar pelas despesas incorridas antes de estabelecer sua HSA.

Além disso, o IRS exige que você mantenha registros detalhados para apoiar seus reembolsos.

Manter registros detalhados é uma obrigação quando se trata de HSA reembolsos.

Se você pegar uma distribuição, seu HSA provedor irá enviar-lhe Formulário 1099-SAe você precisará relatar tudo com precisão usando Formulário 8889.

Para garantir que seus registros estejam alinhados com seus HSA retiradas, mantenha recibos detalhados que correspondam a cada centavo de seu HSA gastando.

Embora a busca de recebimentos possa parecer um fardo, é uma etapa necessária para evitar problemas futuros durante uma auditoria.

Reembolsar-se agora significa menos dinheiro para a aposentadoria

Embora não haja um prazo estrito para HSA reembolsos, é essencial considerar o impacto a longo prazo de tirar dinheiro do seu HSA. Investindo seu HSA fundos permite que eles cresçam ao longo do tempo, proporcionando mais flexibilidade financeira durante a aposentadoria, quando as despesas com saúde tendem a aumentar.

Embora possa ser tentador acumular recibos e reembolsar-se anos depois, isso requer um nível extraordinário de disciplina e manutenção de registros.

O IRS pode solicitar comprovação dessas despesas durante uma auditoria, e não fornecer registros detalhados poderá resultar em imposto de renda mais multa de 20% sobre os saques.

Se precisar de mais informações sobre este tópico, certifique-se de falar com uma organização qualificada ou profissional financeiro antes de tomar qualquer decisão que possa afetar sua estabilidade econômica.