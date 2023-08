CONTAGEM REGRESSIVA! Bolsa Família começa a ser pago em uma semana e brasileiros se animam

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Com o intuito de beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade, o programa oferece um auxílio financeiro mensal que pode variar de acordo com a composição familiar e outras condições específicas. A seguir, iremos apresentar os principais benefícios do Bolsa Família, o calendário de pagamentos e as condicionalidades necessárias para receber o benefício.

Benefícios do Bolsa Família

O programa é composto por uma série de benefícios que são destinados a diferentes grupos de beneficiários. Cada benefício possui um valor específico e é pago de acordo com a situação de cada família. Conheça os principais benefícios oferecidos pelo Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o valor per capita pago a cada pessoa da família. Atualmente, o valor médio do BRC é de R$ 142 por mês. Esse benefício é destinado a todas as famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa.

Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor adicional pago para as famílias que não atingem o total de R$ 600 em benefícios. Ele garante o valor mínimo a cada família, de forma a garantir uma renda mínima para todos os beneficiários.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um adicional de R$ 150 por mês para cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo garantir uma atenção especial às crianças nessa faixa etária, promovendo o seu desenvolvimento integral.

Benefício Variável Familiar (BVF)



O Benefício Variável Familiar é um acréscimo de R$ 50 no valor do benefício destinado a gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Esse adicional busca garantir uma proteção social para esses grupos, levando em consideração suas necessidades específicas.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos, conhecidos como nutriz. Esse benefício tem como objetivo incentivar a amamentação e garantir uma alimentação adequada para as crianças nessa fase tão importante do seu desenvolvimento.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é destinado a casos específicos para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil. Esse pagamento será realizado até maio de 2025, assegurando a continuidade do apoio às famílias beneficiárias.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados mensalmente de acordo com um calendário específico. Esse calendário é divulgado pelo Governo Federal e segue uma ordem baseada no número final do NIS (Número de Identificação Social). Confira o calendário de pagamentos previsto para o mês de agosto:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É importante ressaltar que os pagamentos do Bolsa Família são realizados através do Caixa Tem, uma plataforma digital disponível para os sistemas Android e iOS. Os beneficiários que não possuem acesso à internet podem efetuar o saque do benefício presencialmente nas agências, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Condicionalidades do Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condicionalidades são importantes para garantir que o benefício seja utilizado de forma adequada e que contribua para a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias. Confira as principais condicionalidades do programa:

Frequência escolar satisfatória para crianças e jovens;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até sete anos;

Adesão ao calendário nacional de vacinação.

É fundamental que as famílias informem a condição de beneficiário do programa ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde. Essas ações são essenciais para cumprir as condicionalidades do Bolsa Família e garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Em resumo, o Bolsa Família é um programa que oferece benefícios financeiros para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade a superarem a pobreza e a desigualdade. Com uma série de benefícios e condicionalidades, o programa busca promover o desenvolvimento integral das crianças e o bem-estar das famílias. Fique atento ao calendário de pagamentos e cumpra as condicionalidades para garantir o recebimento do Bolsa Família.