Contribuição individual VALE A PENA?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma variedade de benefícios para diferentes tipos de segurados, incluindo os contribuintes individuais. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a contribuição individual ao INSS, desde quem são considerados contribuintes individuais até os benefícios aos quais têm direito.

O que é a contribuição individual ao INSS?

A contribuição individual ao INSS é destinada a pessoas que trabalham por conta própria ou prestam serviços a empresas sem vínculo empregatício. Ao se filiar como contribuinte individual, o segurado conquista o direito de receber benefícios do INSS, como aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros.

Quem são considerados contribuintes individuais?

Os contribuintes individuais englobam diversos profissionais, tais como sacerdotes, diretores com remuneração de empresas urbanas ou rurais, síndicos remunerados, motoristas de táxi, vendedores ambulantes, diaristas, pintores, eletricistas e associados de cooperativas de trabalho.

Como funciona a contribuição ao INSS para os contribuintes individuais?

Os contribuintes individuais podem exercer suas atividades de forma autônoma, sem vínculo de trabalho com uma empresa. Nesses casos, é obrigatório realizar a contribuição ao INSS, que pode ser de 20% sobre o valor mínimo (R$1.320,00) e o máximo (R$7.507,49) ou de 11%, aplicada somente ao salário mínimo vigente.

O pagamento deve ser efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) até o dia quinze do mês seguinte ao da contribuição. No caso do Microempreendedor Individual (MEI), a contribuição ao INSS é de 5% e o recolhimento é realizado através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), com vencimento até o dia 20 do mês.

Aqueles que prestam serviço para outros contribuintes individuais, produtores rurais pessoa física, missões diplomáticas e repartições consulares de carreira estrangeira também são considerados contribuintes individuais.

Aposentadoria por tempo de contribuição do INSS



A aposentadoria por tempo de contribuição é um dos benefícios mais buscados pelos contribuintes individuais. Para se aposentar por tempo de contribuição, é necessário ter completado 35 anos de contribuições ao INSS (no caso dos homens) ou 30 anos (no caso das mulheres). Além disso, também é necessário preencher uma das regras de transição estabelecidas pelo INSS.

Existem duas principais regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição:

Regra da idade mínima: A idade mínima para se aposentar varia de acordo com o ano em que o segurado completar o tempo de contribuição. Atualmente, a idade mínima é de 63 anos para homens e 58 anos para mulheres. Essa idade mínima aumenta gradativamente ao longo dos anos. Regra dos pontos: Nessa regra, é necessário somar o tempo de contribuição com a idade do segurado. A soma do tempo de contribuição mais a idade deve ser de no mínimo 100 pontos para homens e 90 pontos para mulheres. Essa pontuação aumenta gradativamente ao longo dos anos.

Como solicitar uma aposentadoria do INSS?

Para solicitar uma aposentadoria do INSS, o trabalhador deve cumprir as regras de elegibilidade estabelecidas para o modelo de aposentadoria desejado. O processo de solicitação pode ser realizado através do site ou aplicativo Meu INSS. Basta acessar a opção “Novo pedido” e seguir as instruções apresentadas na página da autarquia.

É importante destacar que o INSS costuma solicitar o número do CPF do trabalhador durante o processo de solicitação. Caso o trabalhador esteja sendo representado por procuradores ou representantes legais, é necessário ter em mãos a procuração ou termo legal de representação para concluir o pedido do benefício previdenciário. Além disso, é preciso fornecer dados do documento de identificação com foto do representante ou procurador.

Tipos e regras da aposentadoria do INSS

O INSS oferece uma variedade de aposentadorias, benefícios previdenciários e assistenciais. Cada tipo de aposentadoria possui regras e critérios específicos que devem ser atendidos pelos segurados. A seguir, apresentamos alguns dos principais tipos de aposentadoria oferecidos pelo INSS:

Aposentadoria por idade : destinada a trabalhadores urbanos com idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição.

: destinada a trabalhadores urbanos com idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição : destinada a trabalhadores urbanos que tenham contribuído por 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher.

: destinada a trabalhadores urbanos que tenham contribuído por 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher. Aposentadoria por idade rural : destinada a trabalhadores rurais com idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição.

: destinada a trabalhadores rurais com idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor : destinada a professores com 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos, se mulher, desde que tenham exercido exclusivamente atividades de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio.

: destinada a professores com 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos, se mulher, desde que tenham exercido exclusivamente atividades de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio. Aposentadoria por invalidez : destinada a trabalhadores que ficaram permanentemente incapacitados para o trabalho em razão de doença ou acidente.

: destinada a trabalhadores que ficaram permanentemente incapacitados para o trabalho em razão de doença ou acidente. Aposentadoria especial : destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, como ruído excessivo, produtos químicos, radiação, entre outros.

: destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, como ruído excessivo, produtos químicos, radiação, entre outros. Aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio : destinada a trabalhadores que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Reforma da Previdência e optem por cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para completar o tempo mínimo.

: destinada a trabalhadores que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Reforma da Previdência e optem por cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para completar o tempo mínimo. Salário-maternidade : benefício pago às mães trabalhadoras que se afastam do trabalho por motivo de licença-maternidade.

: benefício pago às mães trabalhadoras que se afastam do trabalho por motivo de licença-maternidade. Auxílio-doença: benefício pago aos trabalhadores que ficam temporariamente incapacitados para o trabalho em razão de doença ou acidente.

Ademais, a contribuição individual ao INSS é uma obrigação para os trabalhadores que atuam por conta própria ou prestam serviços a empresas sem vínculo empregatício. Ao contribuir, esses segurados têm direito a diversos benefícios previdenciários, como aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

É importante conhecer as regras e procedimentos para solicitar a aposentadoria desejada, garantindo assim o acesso aos benefícios previdenciários oferecidos pelo INSS.

