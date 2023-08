Convidada do ‘Big Brother’, Felicia Cannon, destrói microfones em banheira de hidromassagem e banheiro

Concorrente do “Big Brother” Felícia Canhão está deixando um rastro de destruição em seu rastro – arruinando vários microfones apenas na primeira semana, com banheiros e banheiras de hidromassagem provando ser sua criptonita.

Felicia também está destruindo equipamentos no banheiro, pois os microfones caem de suas roupas e caem na água do banheiro quando a natureza chama.

Também não é como se ela pudesse se safar – o feed online do programa 24 horas por dia, 7 dias por semana, a capturou saindo do banheiro com a saia no meio da bunda enquanto ela tentava explicar seu último incidente com o microfone molhado.