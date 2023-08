Copa das Ligas 2023: A grave reclamação da Liga MX: “A Copa das Ligas é feita para beneficiar a MLS”

Tele treinador de Clube LenArgentino Nicols Larcamnjuntou-se à onda de reclamações de jogadores e estrategistas da Liga Mx, que expressaram seu desacordo com a Copa das Ligas, afirmando que é um torneio criado para beneficiar as equipes da MLS.

Depois de perder por 1-3 contra lago salgado realLarcamn lamentou a clara benefício que os clubes da MLS têm por jogar em seus termos.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple TV

“O benefício dado às equipes da MLS, em seu campo, em seu ambiente, em seu clima, eu adoraria que houvesse uma segunda partida lá contra o Len”, disse o timoneiro do La Fiera. “Temos que colocar o patch e seguir em frente. É um claro benefício para as equipes desta liga (MLS)”.

Amplo domínio das equipes da MLS

Com as oitavas de final definidas, das 16 equipes sobreviventes do torneio, 11 são de MLS e cinco são da Liga Mx.

Estas são as equipes da MLS que ainda competem pelo título da Copa das Ligas:

Los Angeles FC

lago salgado real

Minnesota

Nashville

Philadelphia Union

Red Bull Nova York

Revolução da Nova Inglaterra

Dallas

Inter Miami

Charlotte

Houston

Estes são os sobreviventes da Liga Mx:

Tigres UANL

monterrey

Toluca

América

quertaro

Arbitragem a favor da MLS, reclamação constante

O torneio, que foi criado para o crescimento e competitividade entre as duas ligas, deixa as seleções mexicanas em aparente desvantagem, já que sempre têm que jogar em território americano, para ser mais específico, no estádio onde enfrentam seus MLS rival.

Outra das reclamações mais vocais é a arbitragem, que aparentemente decidiu em mais de uma ocasião contra os clubes da MLS.

Por exemplo, na partida entre Rayados de Monterrey e Portland Timbers, houve um claro handebol dentro da área do time do noroeste dos Estados Unidos, mas não foi marcado como pênalti a favor do Riscado.