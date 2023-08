Copa das Ligas 2023: As razões do domínio da MLS sobre a Liga MX na Copa das Ligas

Tnovo formato da Copa das Ligas mostrou o quanto a MLS cresceu em relação ao futebol mexicano, que parece estagnado.

A primeira razão pela qual a MLS está com seis das oito vagas nas quartas de final é porque, apesar das críticas ao seu desempenho tático, o nível físico e a velocidade de jogo estão acima do que se vê em Liga MXque foi ultrapassado pelos lados americanos.

As penalidades também não são uma questão de sorte, então se Toluca e América foram eliminados na cobrança de pênaltis, é porque seus adversários eram tecnicamente superiores.

Dito isso, houve alguma polêmica em Nashville, já que o VAR determinou o goleiro América Luis Malagon havia saltado de sua linha muito cedo no que parecia ser a defesa do pênalti da vitória.

Erros de arbitragem prejudicaram times da Liga MX na Copa das Ligas

Culpar a arbitragem pelos maus resultados também fala sobre a competitividade de uma equipe, porque os erros da arbitragem fazem parte do jogo e as equipes precisam lutar contra isso.

Houve vários incidentes que prejudicaram as equipes mexicanas e, no caso específico de Inter Miamitambém tem havido uma tendência para cuidar Lionel Messia joia da MLS.

carlos salcedo crítico do fato de uma falta inexistente ter sido marcada contra Cruz Azul que resultou em uma cobrança de falta que Messi disparou para casa.

Várias figuras da Liga MX reclamaram do problema. leon treinador Nicolas Larcamon chegou a dizer que a Copa das Ligas foi pensada para beneficiar os times da MLS, enquanto Miguel Herrera também criticou a arbitragem.

Jogar nos EUA dá vantagem à MLS

Embora Tata Martino acertou em cheio ao apontar que as regras eram claras desde o início e ninguém obrigava os times mexicanos a disputar a Copa da Liga nos Estados Unidos, os clubes da MLS levam vantagem.

Anthony Mohammed tocou no assunto antes da partida contra o Impacto de Montreal e notou que o campo de jogo não estava tão nivelado quanto na Copa dos Campeões da Concacaf.

Quanto à Copa das Ligas, ela é disputada nos EUA, no clima deles e diante de seus torcedores, embora ele reconheça que a MLS cresceu.

“Parece-me que o torneio dá uma vantagem à equipa da casa porque está perante os seus adeptos, o seu clima, o seu estádio, mas em termos desportivos o campeonato aqui cresceu muito”, disse o Pumas técnico, que foi eliminado nas oitavas de final por Quertaro, um dos dois sobreviventes da Liga MX junto com monterrey.

Pouca esperança de sobrevivência para a Liga MX

A má fase das seleções mexicanas continua nas oitavas de final da Copa das Ligas. Os únicos dois representantes restantes enfrentarão dois dos seis principais clubes da MLS nesta temporada.

Próxima sexta, Querétaro procurará continuar seu torneio dos sonhos e dar à Liga MX algo para comemorar quando visitar o Philadelphia Unionvice-campeão da MLS e quarto melhor time em 2023.

Enquanto isso, no papel, as esperanças do futebol mexicano estão listradodevido à qualidade do seu plantel.

No entanto, eles enfrentarão os atuais campeões da MLS, vela Carlosde Los Angeles FC.

Um desafio complicado, mas eles podem se inspirar em leonque já venceu LAFC na final da Liga dos Campeões, ainda que a duas mãos.