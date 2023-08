Copa das Ligas 2023: David Beckham se defende dos críticos que afirmam que a Copa das Ligas foi consertada

Inter Miami passou por uma transformação completa desde a assinatura do Lionel Messimas também com as chegadas Jordi Alba, Sergio Busquets e treinador Tatá Martino.

Eles lideraram David Beckhampara conquistar o título da Taça das Ligas, mas nem tudo foi fácil, pois as críticas vieram e houve quem se atrevesse a dizer que o torneio estava marcado para La Pulga vencê-lo, ao que veio o coproprietário da equipa saiu para se defender.

“Toda vez Leão [Messi] marca um desses gols, toda vez Ônibus [Sergio Busquets] faz um desses passes, toda vez Jordi [Alba] faz uma dessas corridas, as pessoas dizem ‘Isso é uma solução?'” Beckham observado.

“É o maior elogio que alguém pode fazer a estes jogadores porque é como um filme.”

Beckham conquista o primeiro título do Inter Miami

Mas David Beckham também relembrou aquela noite mágica do último sábado, quando conquistou seu primeiro título como time profissional.

“Acho que é uma noite emocionante, acho que todos nós estamos envolvidos e tem sido uma longa jornada para mim”, acrescentou.

“Há alguns anos encontrei os parceiros perfeitos para estar nesta jornada comigo e a família perfeita e essa era a família Mas.

“Estar nesta jornada com eles torna tudo ainda mais especial porque, como família, eles se preocupam não apenas uns com os outros, eles se preocupam com sua cidade, eles se preocupam com o clube, com todos que estão no clube e isso significa algo para mim .”