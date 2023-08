Copa das Ligas 2023: Felipe Martins explica discussão que teve com Leo Messi na Copa das Ligas

To último encontro entre Inter Miami e cidade de orlando as oitavas de final da Copa das Ligas terminaram com vitória estrondosa de Messi e companhia, mas nem tudo deu certo, pois o Flea teve um momento constrangedor com o brasileiro Felipe Martins e a mídia disse que o jogador do Orlando City disse algumas palavras bem desagradáveis ao argentino.

O encontro entre Felipe Martins e Leo Meesi

“No final do primeiro tempo já tive alguns problemas lá, saindo para o vestiárioeu só estava protegendo um dos meus companheiros, que por sinal não fez nada, foi só uma jogada que foi difícil na jogada, eu roubei a bola dele, e o Messi ficou tipo discutindo com ele, eu só o protegi”, Martins se defendeu das agressões que vem sofrendo na mídia.

“Eu penso é uma parte normal do jogo. São palavras que ficam aí no momento”, começou Felipe, antes de deixar claro que não era por causa de Messi que ele iria mudar a forma como agia ou tratava um adversário em campo”, confessou sobre a interação teve com Messi.

Martins e a explicação do ocorrido com Messi.

“As pessoas sempre acham que estou brigando, mas são coisas do jogo, que ficam aí. Tenho respeito pelo futebol, por todos os jogadores, e não é porque é o Messi ou qualquer outro jogador que vou mudar a minha forma de fazer as coisas. Acredito que dentro de campo vai haver duelos e coisas assim e acredito que todos os jogadores têm que aceitar o momento, as coisas do jogo, e não esperar um tratamento especial por causa do nome ou da pessoa”.

de Leo Messi presença na MLS trouxe grande expectativa para vê-lo contra os times da Copa das Ligas, mas sua presença também gerou polêmica para este confronto com Filipe Martins.