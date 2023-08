Copa das Ligas 2023: Inter Miami conquista primeiro troféu, Messi se torna o jogador mais condecorado na final da Copa das Ligas

EUuma final condizente com o que tem sido um emocionante e emocionante Copa das Ligas 2023 campanha, Inter Miami derrubou Nashville SC nos pênaltis e conquistou seu primeiro troféu. Lionel Messi ganhou seu 44º troféu na carreira, tornando-se o jogador de futebol de maior sucesso de todos os tempos.

Messi dá o pontapé inicial

A partida começou com Nashville no antepé, pressionando consistentemente o Inter Miami, que não conseguiu controlar a posse de bola ao seu gosto. Mas aos 23 minutos, Messi apareceu mais uma vez e fez mágica. Messi aproveitou uma bola perdida e desviou Walker Zimmerman e disparou um chute imparável no canto superior do gol.

Copa das Ligas (Final): Gol Messi (0-1) em Nashville SC 0-1 Inter MiamiMLS

Nashville contra-ataca

Nashville não iria embora, especialmente quando o segundo tempo começou. A persistência deles valeu a pena com um gol no pátio da escola na cabeça de Fafá Picault que pingou o goleiro do Miami Drake Callender a caminho do fundo da rede.

Leagues Cup (Final): Gol Contra de Drake Callender (1-1) no Nashville SC 1-1 Inter MiamiMLS

Último segundo drama

Em uma peça que é preciso ver para acreditar, Leonardo Campana teve uma chance de ouro de encerrar o jogo nos segundos finais, mas seu último trecho para enterrar o chute acertou a trave e resultou em uma disputa de pênaltis para decidir a final.

Leonardo Campana acerta a trave nos momentos finais da partida.MLS / Copa das Ligas

Resolvido nos pênaltis

A disputa de pênaltis contou com a oportunidade de todos os 11 jogadores de cada lado cobrarem seus pênaltis e terminou com os dois goleiros indo para o último lugar. Callender avançou primeiro e disparou seu esforço para o topo do quadro. Nashville Elliot Panicco viu seu esforço ser defendido por Callender, coroando Miami como a realeza da Leagues Cup.

A vitória marcou o primeiro troféu do Inter, que tem chances de conquistar mais em breve. Eles estão no Copa Aberta dos Estados Unidos semifinais e serão considerados favoritos após esta impressionante atuação na Copa das Ligas.