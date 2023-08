Copa das Ligas 2023: Leo Messi e o incidente com um funcionário do Inter Miami que lhe custou a demissão

Leo Messichegada de MLS causou um terremoto. A superestrela argentina está quebrando todos os recordes e é a maior atração do esporte americano no momento. Um sinal disso é que a venda de ingressos para o confronto das oitavas de final da Copa da Liga em casa contra FC Dallas durou apenas 18 minutos. Isto será Leãoprimeiro jogo fora de casa em um estádio da MLS.

É um sucesso que vem levando consigo por onde passa. Mas nesta ocasião o evento talvez seja exagerado porque é tão incomum. Cristiano Salamanca é um jovem colombiano que mora em Miami há apenas um ano e meio. Fã de futebol, ele é funcionário de uma empresa responsável pela limpeza de eventos esportivos e shows, que acontece nas instalações do clube presidido por David Beckham. Cristian teve a oportunidade de trabalhar na Inter Miamipela primeira vez, mas depois do ocorrido, será também a última, já que foi demitido após um incidente inusitado.

“Tive que limpar os banheiros do setor onde os ônibus estacionam. Felizmente, estava do lado de fora quando o ônibus chegou e todos os jogadores desceram. O último foi Messi. Tudo o que fiz foi gritar ‘ei, campeão mundial’ e ele se virou para olhar. Levantei a camisa do uniforme e estava com a camisa da Argentina e um marcador de livro por baixo. Ele me deu seu autógrafo. Aí veio o segurança, me levou embora e me tirou do emprego, mas valeu cada segundo”, disse o agora desempregado ao La Nacion.

Refira-se que o clube alerta todos os seus trabalhadores no início da sua carreira que devem manter uma postura profissional e não podem incomodar os jogadores para fotos ou autógrafos.

Messi quebra recordes

A mania da estrela argentina não cessou, por isso foram vendidas seis vezes mais camisas nas últimas semanas do que em todo o ano passado.

nomes como Tom Brady ou Lebron James são sinônimos de vendas no atacado, mas como MessiCom a chegada do brasileiro à MLS, os recordistas veem seu reinado em perigo, já que o argentino superou todos eles segundo a marca Fanatics.